Ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin sind am Samstag in der Westpfalz schwer verunglückt. Die 20-Jährige kam ums Leben, der 22 Jahre alte Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Beide waren am Nachmittag auf einer Landstraße im Landkreis Kaiserslautern unterwegs gewesen. Zwischen Otterberg und Schneckenhausen stürzten sie aus unbekannter Ursache in einer langgezogenen Kurve und rutschten in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Auto kollidierten. Das Ehepaar in diesem Auto erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ebenso wie eine Frau in einem anderen Wagen, der von Teilen des Motorrads getroffen wurde.