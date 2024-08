per Mail teilen

In Solingen in NRW hat ein Täter drei Menschen mit einem Messer getötet und mehrere verletzt. RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) zeigt sich bestürzt über die Tat. Erst vor zwei Wochen sprach er davon, Regelungen beim Tragen von Messern verschärfen zu wollen. Jedoch Waffenverbotszonen, wie sie es in Innenstädten anderer Bundesländer bereits gibt, hält Ebling derzeit hier nicht für notwendig.