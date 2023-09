In Kandel wurde in der Nacht ein Geldautomat gesprengt, die im Weinberg gefundenen Welpen haben Namen und für 42.000 Erstklässer beginnt die Schullaufbahn mit einem Lehrkräftemangel.

10:00 Uhr 😎 Tschüss und bis Morgen So, die Sonne ruft! Ich bedanke mich für die vier gemeinsamen Stunden und weil es mir so gut gefallen hat, würde ich euch morgen um 6 Uhr gerne erneut hier begrüßen. Bis dahin gibt's Nachrichten aus Rheinland-Pfalz wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Ich wünsche euch einen schönen Tag!

9:53 Uhr Fast nur Sportskanonen in Rheinland-Pfalz Ich verrate euch noch schnell, dass es nur wenige Sportmuffel unter euch gibt. Mehr als die Hälfte von euch macht regelmäßig - aber in Maßen - Sport. Nicht mal jeder Fünfte macht gar keinen Sport, aber auch nur ein Viertel von euch bewegt sich täglich. Dann lohnt sich bestimmt ein Blick auf den Artikel später, wie die Politik mehr Sport in den Alltag bringen will. Übrigens, als hätte Innenminister Michael Ebling (SPD) den Ticker gelesen, hat er heute morgen im Radioprogramm von SWR Aktuell meine Frage beantwortet: Ja, die anwesenden Minister und Ministerinnen werden später beim Sportgipfel auch Sport machen.

9:48 Uhr Tafel in Kaiserslautern ist in größeren Laden umgezogen Mit dieser Nachricht biege ich gerne auf die Zielgerade des Tickers ein: Die Tafel in Kaiserslautern ist umgezogen und öffnet heute ihre neuen Räume. Der Laden ist der Hilfsorganisation zufolge größer als der alte. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Rampe, um gespendete Lebensmittel ins Lager zu bringen. Außerdem können die knapp 600 Menschen, die die Kaiserslauterer Tafel versorgt, ihr Essen jetzt im Laden aussuchen - und werden nicht mehr nur über ein Fenster bedient. Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern am 5. September um 9:30 Uhr.

9:38 Uhr Der 5. September historisch betrachtet 2006: Nach fast 15-jähriger Planung beginnt der Bau des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg. Statt wie geplant 2011 wird der BER erst 2020 eröffnet. 1980: Der Straßentunnel durch den Sankt Gotthard in der Schweiz mit einer Länge von 16,3 Kilometern geht in Betrieb. 1972: Palästinensische Terroristen überfallen während der Olympischen Spiele in München das israelische Team. Bei dem Olympia-Attentat starben am Ende elf israelische Sportler, ein deutscher Polizist und fünf Terroristen.

9:27 Uhr Fahrradfahrerin bei Unfall tödlich verletzt Eine 73-jährige Fahrradfahrerin ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilt, war die Frau gegen 18:10 Uhr mit ihrem Fahrrad zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Maudach unterwegs, als ein 22-jähriger Traktorfahrer sie überholen wollte. Beim Überholvorgang stürzte die Radfahrerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie verstarb. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden. Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 5. September um 9 Uhr.

9:19 Uhr Update zum gesprengten Geldautomaten Nachdem in der Nacht ein Geldautomat in Kandel gesprengt wurde, ist die Hauptstraße im Bereich der Einkaufsmeile zwischen der Kreuzung Landauer Straße/Hauptstraße bis zum Rathaus vermutlich noch den ganzen Vormittag über gesperrt. Das teilte die Verbandsgemeinde Kandel mit. Es gibt eine Umleitung über die Schießmauer/Jahnstraße. Schulkinder können aus Richtung der Bismarckstraße die Schulgasse zu Fuß durchqueren. Von der Saarstraße kommend sei es möglich, über die Turmstraße und dann entlang der Kirche zur Schule zu gelangen. Geschäfte seien zu Fuß von Parkplätzen der Verbandsgemeindeverwaltung und dem Krautgarten-Parkplatz zu erreichen. Weitere Entwicklungen in dem Fall werden wir hier für euch veröffentlichen. Michael Gaudier

9:10 Uhr Voller Einsatz gegen Stechmücken zum Saisonende Dieser Sommer war für uns Menschen ziemlich durchwachsen, für die Mücken jedoch paradiesisch. Weil es in den vergangenen Wochen am Bodensee viel geregnet hat, kam es zu Hochwasser am Oberrhein. Und da es jetzt noch mal so warm ist, vermehren sich die Stechmücken gerade erneut ordentlich, obwohl die Saison so gut wie vorbei ist. Warum ich das schreibe? Nicht nur, damit ihr Mückenschutz auftragen könnt, sondern weil die KABS auch noch mal unterwegs ist. Um die Verbreitung der Stechmücken in Rheinhessen einzudämmen, fliegt ab Dienstagvormittag ein Hubschrauber den Rhein entlang. Von dem Hubschrauber wird der biologische Wirkstoff Bti abgeworfen. Dieser enthält ein Bakterium, das die Larven der Stechmücken abtötet.

8:25 Uhr Schultüten schnappen und los gehts! Ich hatte ja schon um 6 Uhr berichtet, dass heute für 42.000 Erstklässler und -klässlerinnen der erste Schultag ansteht. Wir hoffen, dass die Ranzen gepackt und die Schultüten bis oben hin gefüllt sind! Was die i-Dötzchen vermutlich erst einmal nicht so sehr merken: Es fehlen Lehrkräfte an allen Ecken und Enden. Das hat laut Andreas Schleicher, Direktor für Bildung bei der OECD, konkrete Gründe: Geringe Karrierechancen und mangelnder Gestaltungsspielraum. Schleicher sagte dem SWR, in Deutschland würden Lehrkräfte deutlich besser bezahlt als in den meisten OECD-Staaten. Der Beruf sei aber, so Schleicher wörtlich, "intellektuell nicht attraktiv genug". Ein Grund dafür sei, dass Lehrerinnen und Lehrer in anderen Ländern mehr Entscheidungen vor Ort treffen könnten. Video herunterladen (79,2 MB | MP4) Auch Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat sich zu den fehlenden Lehrkräften geäußert. Das Interview mit ihr bei SWR1 gibt es hier zum nachhören und -lesen. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am 4. September um 19:30 Uhr.

8:07 Uhr Weinberg-Welpen nach Weinsorten benannt Wieder höchste Zeit für eine gute Nachricht: Die Welpen und ihre Mama, die vor einigen Wochen in einem Weinberg in der Pfalz gefunden wurden, entwickeln sich prächtig. Nun hat das Tierheim bekannt gegeben, dass die zehn Welpen benannt wurden und zwar - wie sollte es auch anders sein - nach Weinsorten. Chardonnay, Merlot, Rivana, Dornfelder, Domina, Kerner, Silvana, Syrah, Regent und Riesling halten weiter die Mitarbeitenden des Tierheims auf Trapp. Wie es mit dem flauschigen Nachwuchs weitergeht, könnt ihr hier nachlesen. Und wem es noch zu früh für so viel Text ist: Auf Instagram haben wir es mit mehr Bildern und weniger Worten:

7:54 Uhr Zur Halbzeit: Blick über die Landesgrenze Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will heute (14 Uhr) in München die Auto- und Verkehrsmesse IAA Mobility offiziell eröffnen. Die Autobranche erhofft sich von ihm eine klare Positionierung beim viel diskutierten Industriestrompreis - welcher die Branche im weltweiten Wettbewerb entlasten würde. Dabei geht es um mögliche Subventionen für besonders energieintensive Industriezweige. Auch Aussagen zur Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland, zu China und zum Auslaufen der Kaufprämien für E-Autos werden mit Spannung erwartet. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will am Vormittag im Bundestag seinen Etatentwurf für das kommende Jahr vorlegen. Danach wird der Bund rund 445 Milliarden Euro ausgeben – und etwa 16 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Am Nachmittag stellen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gemeinsam mit der Deutschen Bahn (DB) das neue Fernzug-Angebot zwischen beiden Ländern vor. Gelten soll es ab dem kommenden Dezember. Es soll auch kurz- und mittelfristige Erweiterungen des Nachtzug-Angebots umfassen, teilten beide Unternehmen mit.

7:37 Uhr Aufsuchende Hilfe im Ahrtal wird eingestellt Ab Oktober wird die sogenannte aufsuchende Hilfe im Ahrtal nicht mehr an Haustüren klingeln. Wie der Helferstab mitgeteilt hat, wird das Hilfsangebot beendet. Seit April 2022 hat der Helferstab direkt an der Haustür über Hilfsangebote im Wiederaufbau informiert. Vom Start des Projekts bis Ende Juli haben die Helfenden in fast 9.300 Haushalten jemanden angetroffen - 43 Prozent davon haben sich beraten lassen. Hauptanliegen waren vor allem Hilfe bei Anträgen und der Handwerkersuche. Nach dem 30. September soll Flutbetroffenen weiterhin die kostenlose Einzelfallhilfe zur Verfügung stehen, die der Helferstab zusammen mit den Maltesern anbietet. Besonders im Fokus soll dabei die psychosoziale Unterstützung stehen, beispielsweise bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Alle Gespräche sind laut Helferstab kostenfrei, zeitlich unbegrenzt und finden an einem beliebigen Ort statt. Kontakt zur Einzelfallhilfe ist über den Helfer-Stab und an den Info-Points im Ahrtal möglich. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 5. September um 7:30 Uhr.

7:21 Uhr Hubschrauber, Drohnen und Hunde bei Suche nach Frau im Einsatz Großeinsatz in Hachenburg am Abend und in der Nacht: Mehr als 100 Einsatzkräfte suchten nach einer 86-jährigen Frau, die vermisst wurde. Zur Hilfe kamen den Feuerwehrkräften zehn Spürhunde, ein Hubschrauber und Drohnen. Das Großaufgebot hat sich gelohnt: Die demente Frau konnte in der Nacht in einem Gebüsch unweit ihres Wohnortes gefunden werden. Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 5. September um 6:30 Uhr.

7:12 Uhr Zwei Jahre nach der Flut: Einziger Hopfenbauer in RLP kann wieder ernten Bei der Flutkatastrophe 2021 verlor der einzige Hopfenbauer in Rheinland-Pfalz alle Hopfengärten. Mühsam baute er alles wieder auf und pflanzte neu an. Nun konnte Andreas Dick nach zwei Jahren täglicher Arbeit endlich wieder ernten. Video herunterladen (71,6 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 5. September um 6:30 Uhr.

7:02 Uhr 🏋️ Voting: Treibt ihr Sport? Wir wissen es eigentlich alle: Sport hält fit und ist gesund. Und wäre da nicht die Couch, würde ich auch bestimmt viel häufiger Sport machen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat der Couch aber jetzt den Kampf angesagt und will die Menschen im Land jetzt zu einem aktiveren Lebensstil motivieren. Sie hat deshalb in Mainz zum ersten rheinland-pfälzischen Bewegungsgipfel eingeladen. Ob die Minister und Ministerinnen uns dort auch etwas vorturnen? Lassen wir uns überraschen. Aber erst mal zu euch - Hand aufs Herz: Die Abstimmung ist bereits beendet. Treibt ihr Sport? Bei sportlichen Betätigungen sieht man mich gar nicht oder allenfalls gelegentlich. 18,8%

Ich treibe regelmäßig Sport, aber in Maßen. 64,8%

Sport gehört für mich selbstverständlich zum Leben - am liebsten täglich! 16,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:45 Uhr 🚗 Das ist los auf den Straßen Jetzt aber wieder eine gute Nachricht: Die Bauarbeiten an der B9 im Wormser Norden sind gestern ohne große Probleme gestartet. Das befürchtete Verkehrschaos ist nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität ausgeblieben. Gerade in den ersten Tagen der Vollsperrung hatte man mit Behinderungen und Staus gerechnet. Die B9 wird an der Stelle vierspurig ausgebaut. Die Arbeiten dafür sollen etwa zwei Jahre dauern und kosten rund 18 Millionen Euro. Ob ihr hingegen woanders mehr Zeit einplanen müsst, verrät euch ein Blick in unseren Verkehrsservice. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:32 Uhr 100.000 Euro Schaden nach Tornado in Neustadt Der Tornado, der vor neun Tagen die Baustelle einer Kita im Neustadter Stadtteil Lachen-Speyerdorf verwüstete, hat einen Schaden von circa 100.000 Euro verursacht. Der Tornado hatte auf der Baustelle eine Mauer zerstört; Baumaschinen und Teile des Bauzauns umgerissen. Nachdem ein Statiker die noch stehenden Mauer-Teile untersucht hat, steht fest: Weil sie verschoben wurden, muss noch mehr abgerissen werden. Nächste Woche soll auf der Baustelle aufgeräumt werden. Insgesamt verzögern sich die Bauarbeiten um bis zu sechs Wochen. Das eigentliche Kita-Gebäude war bei dem Tornado am 27. August ganz geblieben.

6:23 Uhr Gestohlener Wetterhahn zieht zurück aufs Kirchendach Wir bleiben zunächst bei den beiden Themen des Morgens: Wetter und Kriminalität - zumindest im weitesten Sinne der Rubriken. Im vergangenen Jahr wurde der goldene Wetterhahn vom Dach der Abteikirche in Otterberg im Kreis Kaiserslautern gestohlen. Als er wieder auftauchte, war er ziemlich ramponiert und musste erst mal aufgepäppelt werden. Nach einer aufwändigen Restauration kommt er heute zurück an seinen Platz, an dem er hoffentlich dann auch bleibt. Otterberg Gestohlen, restauriert, wieder aufgestellt Wetterhahn ist zurück auf dem Turm der Abteikirche Otterberg Nachdem er gestohlen und stark beschädigt wurde, hat die Abteikirche in Otterberg ihren goldenen Wetterhahn wieder zurück. Zuvor ist er aufwändig restauriert worden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das Studio Kaiserslautern um 6 Uhr.

6:08 Uhr ☀️ Das Wetter: Es bleibt sonnig und seeehr warm! Ich hab's ja schon in der Begrüßung erwähnt, ich freue mich sehr, dass der Sommer noch eine Ehrenrunde dreht. Und diese geht noch mindestens eine Woche, denn so lange bleibt der Spätsommer in RLP: Die Wettervorhersage für heute gibt es hier. Video herunterladen (25,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Geldautomat in Kandel gesprengt In Kandel wurde in der Nacht gegen 3 Uhr ein Geldautomat gesprengt. Das berichtet die Polizei in Ludwigshafen. Der am Gebäude der Bankfiliale entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ob Geld gestohlen wurde, ist derzeit auch noch nicht geklärt. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei laufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 5. September um 5:30 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Rund 42.000 Jungen und Mädchen werden heute eingeschult. Laut Bildungsministerium Rheinland-Pfalz so viele wie seit knapp 20 Jahren nicht mehr. Allein im Vergleich zum vergangenen Jahr werden 1.200 Kinder mehr eingeschult. Die Landesregierung hat am Nachmittag in Mainz zum ersten rheinland-pfälzischen Bewegungsgipfel geladen. MIt dabei sind neben mehreren Ministerinnen und Ministern auch Vertreter von Sportbünden und der kommunalen Spitzenverbände. Ziel des Gipfels ist es, gemeinsam für mehr Bewegung und Sport zu werben. Am Vormittag soll in Koblenz der Prozess gegen einen Bundeswehrsoldaten wegen Mordes fortgesetzt werden. Es könnte sogar das Urteil fallen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin mit vielen Messerstichen getötet zu haben. Nach der Tat soll der 32-Jährige dann mit der Toten im Auto ziellos umhergefahren sein.