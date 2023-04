per Mail teilen

Beim Löschen eines Brandes in einem Haus in Ürzig im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist eine Leiche gefunden worden. Zwei Menschen kamen im Zusammenhang mit dem Feuer verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem Toten könnte es sich laut Einsatzleitung um den Mieter der Dachgeschosswohnung des Hauses handeln.