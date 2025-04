Lebloses Baby in Wohnung in Mehring gefunden

Als die Rettungskräfte eintreffen, kann der Notarzt nur den Tod des Kindes feststellen. Die junge Frau kommt ins Krankenhaus, das Kind in die Rechtsmedizin, um zu klären, was passiert ist.

Das muss ein schrecklicher Einsatz gewesen sein: Gestern Morgen wurden Rettungskräfte alarmiert, weil eine junge Frau in einer Wohnung in Mehring im Kreis Trier-Saarburg alleine ein Kind zur Welt bringt.

Allmählich steigt die Aufregung rund um die Pfaffendorfer Brücke: Am Vormittag soll dort die 500-Kilogramm-Bombe entschärft werden , die am Dienstag bei Baggerarbeiten gefunden wurde. Bis 8:30 Uhr müssen alle Menschen aus der Evakuierungszone raus. Darin liegen auch eine Grundschule und eine Kindertagesstätte. Wie die Stadt die Evakuierung und die Unterbringung organisiert, während der Kampfmittelräumdienst am Werk ist - meine Kollegin Lea Vassiliadis mit Einzelheiten:

In der Nacht hat es zwischen Nieder-Olm und Mainz-Ebersheim einen schlimmen Verkehrsunfall gegeben. Eine 44 Jahre alte Frau ist dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war sie vermutlich zu schnell unterwegs. Das Auto überschlug sich mehrfach an einer abschüssigen Stelle.

6:00 Uhr

Guten Morgen! 😊

Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich! Ab geht es in den Freitag und den schaffen wir jetzt auch noch gemeinsam, danach ist Wochenende (zumindest für die meisten, an alle anderen gehen an dieser Stelle Grüße raus!) - mein Name ist Joachim Wulkop und ich versorge euch bis 10 Uhr mit dem wichtigsten News aus und für Rheinland-Pfalz. Los geht's!

Falls ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder Fotos habt: Schickt mir einfach eine Mail an: rlp-newsticker@swr.de oder nutzt das Kontaktformular hier unten: