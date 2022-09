Auch Rheinland-Pfalz trauert um Queen Elizabeth II.

Die britische Königin Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Auch Rheinland-Pfalz trauert.

Königin Elizabeth II. starb am Donnerstagabend im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland, wie der Buckingham Palace mitteilte. Elizabeth war seit Februar 1952 auf dem Thron - die dienstälteste britische Monarchin und zudem unter den gegenwärtig regierenden Monarchen die mit Abstand längste Amtsinhaberin. Ihr ältester Sohn, Prinz Charles (73) hat ihre Nachfolge angetreten.

Dreyer: "Sie war eine moralische Instanz"

Die rheinland-pfälzische Landesregierung reagierte auf Twitter auf den Tod der Queen: "Der Tod von Queen Elizabeth II. macht Millionen Menschen auf der ganzen Welt traurig. 70 Jahre hat sie das Königreich geführt. Unerschütterlich durch alle Krisen". Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schrieb zudem: "Sie war eine moralische Instanz, die ihr Leben in die Pflicht für ihr Land gestellt hat".

Bätzing: Trauer um "einfühlsames Staatsoberhaupt"

Die Queen habe die Herzen der Menschen erobert, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof, Georg Bätzing, am Donnerstagabend via Twitter. Die Fürsorge der Königin habe den Bürgerinnen und Bürgern des Commonwealth gegolten. Ihre Besuche im Vatikan seien unvergessen, "auch die guten Kontakte zur katholischen Kirche". Mit der Queen gehe "eine lebensfrohe Persönlichkeit, sichtbare Monarchin und ein einfühlsames Staatsoberhaupt", so Bätzing.

Klöckner reagiert bei Twitter

Die ehemalige Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner reagierte bei Twitter auf den Tod der Queen: "Eine Jahrhundertfrau. Möge sie in Frieden ruhen."