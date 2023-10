Weltspartag: Finanzexperte rät bei Altersvorsorge zu Investition in ETF-Fonds

Festgeld: Bei einem Festgeldkonto legen Sie eine bestimmte Summe für einen vorher festgeschriebenen Zeitraum an. In dieser Zeit haben Sie in der Regel keine Möglichkeit, über Ihr Geld zu verfügen. Je länger der Anlagezeitraum ist, desto höher sind häufig die jährlichen Zinsen.

Tagesgeld: Ein Tagesgeldkonto ist ein flexibles Sparkonto, auf das Sie jederzeit zugreifen können. Die Zinssätze sind in der Regel variabel und liegen etwas höher als die Zinssätze für Girokonten.

Aktien: Aktien sind Anteile an einem Unternehmen, das an der Börse gehandelt wird. Der Wert von Aktien kann schwanken, es kann also auch zu Verlusten kommen. Aber auf lange Sicht bieten sie eine höhere Rendite als Sparbücher oder Tagesgeldkonten.

ETFs: Das sind Investmentfonds, die an der Börse gehandelt werden, aber nicht nur Aktien eines Unternehmens beinhalten, sondern die von mehreren, unterschiedlichen Firmen. So können Abstürze einzelner Aktien besser aufgefangen werden. Es gibt ETFs, die zum Beispiel die Entwicklung eines Wertpapier-Indexes nachbilden, etwa den DAX oder andere internationale Indizes.