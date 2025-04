Ausflugstipps: Das ist los am 1. Mai in Rheinland-Pfalz

Der Start in die Freibadsaison, der Vulkan-Marathon, das Weinfest in Wollmesheim - im Land wird einiges geboten. Ein Überblick über verschiedene Veranstaltungen am 1. Mai.

Bestes Ausflugswetter lockt am 1. Mai nach draußen: Der Deutsche Wetterdienst verspricht viel Sonne bei bis zu 28 Grad. Laufen, Schwimmen, Wandern: Der 1. Mai für Sportliche Die Freibadsaison nimmt Fahrt auf: Viele Schwimmbäder im Land öffnen zum 1. Mai ihre Pforten. Das Salinenbad in Bad Kreuznach freut sich auf die ersten Freibad-Gäste, ebenso das Thermal-Freibad Boppard. Los geht es beispielsweise auch auch in den Freibädern in Nassau, Pellenz, Ransbach-Baumbach oder Hochspeyer. Koblenz In einigen Bädern steigen die Eintrittspreise Rund um Koblenz geht die Freibadsaison 2025 los Einige Freibäder im Norden von Rheinland-Pfalz starten am 1. Mai in die neue Badesaison. Hier sagen wir Ihnen, welche dazu gehören. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Wem es zum Baden noch zu kalt ist, der kann sich vielleicht für eine Wanderung begeistern: Am Bürgerhaus in Wittlich-Neuerburg startet um 10 Uhr eine geführte Eröffnungswanderung über den neuen Wittlicher Rundwanderweg "Römer, Ritter und Vulkane". Höhepunkte des 7,8 Kilometer langen Rundwanderwegs sind die beiden Vulkane Neuerburger Kopf und Lüxeberg. Schneller geht es in Mendig beim 43. Lohners Vulkan-Marathon zu. Nach Angaben der Stadt Mendig ist es das größte Lauf- und Walking-Event im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wer die Läuferinnen und Läufer anfeuern möchte, ist herzlich willkommen. Feste am 1. Mai In Andernach lädt die Stadt zum Kanzelfest auf den Krahnenberg. Das Fest beginnt um 11 Uhr, Höhepunkt ist ein nicht ganz so ernst gemeinter sportlicher Wettbewerb um den Kanzel-Cup. Wer möchte, kann auf dem Gelände picknicken, aber auch sonst wird für Speis und Trank gesorgt sein. Im Landauer Stadtteil Wollmesheim findet am Dorfplatz traditionell das Mai- und Weinfest statt, eines der ersten Weinfeste in der Region. Es beginnt um 10 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaumes. "1. Mai - do muss ä Handkeesbrot äfach sei!" - Muss man da noch mehr sagen? Das Handkeesfescht im pfälzischen Lustadt im Maiblumenwald beginnt um 9 Uhr und dauert bis Samstagabend. Heilig-Rock-Tage in Trier Sie sind das größte kirchliche Fest im Bistum Trier: Die Heilig-Rock-Tage , die in diesem Jahr vom 1. bis zum 11. Mai stattfinden. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto: "Unglaublich - Ich glaube!" Die Kirche erwartet zehntausende Gäste. Geplant sind rund 150 Veranstaltungen. Der Eröffnungsgottesdienst wird zwar erst am 2. Mai gefeiert, am 1. Mai startet aber um 21 Uhr der Prolog: Zu hören ist beim Abendlob im Trierer Dom das Credo aus der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Der Name des Bistumsfestes leitet sich von einer Tunika ab, die im Trierer Dom aufbewahrt wird. Dieser sogenannte "Heilige Rock" gilt nach einer Überlieferung als Gewand Jesu. Grenzlandschau in Prüm Bei der internationalen Handelsmesse präsentieren sich in diesem Jahr über 130 Unternehmen: Vertreter aus Handel, Handwerk, Dienstleistung, Industrie, Gesundheit und Landwirtschaft. Sie können auf der Messe ihre Dienstleistungen und Produkte einem breiten Publikum vorstellen. Außerdem gibt es ein Kinderprogramm und Musik. Die Grenzlandschau ist vom 1. bis zum 4. Mai täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.