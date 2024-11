Für viele Schülerinnen und Schüler heißt es jetzt am Morgen in der Dunkelheit: noch besser aufpassen auf dem Schulweg. Ein Elterntaxi bis direkt vor die Schule ist wenig hilfreich, findet der ADAC. Lieber bietet er spezielle Trainings für Grundschulkinder an, damit die irgendwann alleine und trotzdem sicher in die Schule kommen.