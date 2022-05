So bleiben Sie trotz Hitze am Rheinland-Pfalz-Tag kühl

Passend zum Rheinland-Pfalz-Tag an diesem Wochenende wird es richtig heiß. Teils sind Temperaturen bis zu 30 Grad gemeldet. Wir haben zusammengestellt, wie Sie trotzdem kühl bleiben.

Die Tipps in Kurzfassung Trinken Sie genug

Verzichten Sie auf Alkohol

Essen Sie leichte Gerichte

Tragen Sie luftige, helle Kleidung

Nutzen Sie eine Sprühflasche mit Wasser

Tragen Sie Sonnencreme auf

Gehen Sie es ruhig an

1. Trinken, trinken, trinken

Wenn Sie draußen unterwegs sind, nehmen Sie sich genügend zu trinken mit. Erwachsene sollten mindestens zwei Liter am Tag trinken. Am besten sogar mehr. Vor allem, wenn Sie viel unterwegs sind und schwitzen. Ideal ist Leitungswasser oder Mineralwasser, das nicht zu kühl ist, oder Schorlen und Tees in Raumtemperatur. Aber Achtung: Die Getränke sollten nicht zu zuckerhaltig sein.

Auf dem Festgelände des Rheinland-Pfalz-Tags sind nur Getränkebehälter erlaubt, die kleiner als 0,5 Liter sind und Glasflaschen verboten. Auf dem Festgelände gibt es auch Getränkestände.

2. Auf Alkohol verzichten

Alkohol entzieht dem Körper Flüssigkeit und Mineralstoffe. Damit verstärkt sich der Effekt der Hitze. Außerdem belastet Alkohol den Kreislauf. Wenn Sie ein Bier oder einen Wein trinken wollen, dann am besten nicht in der prallen Mittagssonne, sondern erst abends, wenn es wieder kühler wird.

3. Auf leichtes Essen achten

Auch das richtige Essen kann bei Hitze helfen. Am besten essen Sie mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt und nichts, was Ihnen schwer im Magen liegt. Optimal sind Obst, Gemüse und Salate sowie wenig fettiges Essen. Besonders wasserreiches Obst und Gemüse ist empfehlenswert, zum Beispiel Wassermelone, Tomaten, Gurken oder Pfirsich.

Wassermelonen erfrischen an heißen Tagen. Somenski (Fotolia)

4. Auf die richtige Kleidung achten

Wer sich bei heißen Temperaturen viel draußen aufhält, zieht sich am besten luftige und dünne Kleidung an. So kann die Luft besser um den Körper zirkulieren. Setzen Sie lieber auf längere Kleidung, die den Körper vor der Sonneinstrahlung schützt. Optimal sind lockere Blusen und Hemden aus Naturfasern. Lassen Sie Ihre schwarze Kleidung an heißen Tagen im Kleiderschrank und wählen Sie helle Farben. Diese ziehen das Sonnenlicht weniger an.

Ganz wichtig: eine Kopfbedeckung aufsetzen und den Nacken schützen!

5. Eine Sprühflasche mit Wasser einpacken

Schnelle Abkühlung kann ein Wassersprayer oder -zerstäuber verschaffen. In Drogerien gibt es leere Behälter, die man mit Leitungswasser befüllen kann. Bei Bedarf kann das Wasser dann auf Arme und Beine gesprüht werden und kühlt ab. Auf dem Festgelände des Rheinland-Pfalz-Tages sind aber nur Behälter bis 0,5 Liter erlaubt.

Das zerstäubte Wasser kühlt die Haut ab. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/XinHua | -

6. Schutz vor Sonnenbrand

Wer bei Sonne und Hitze viel draußen unterwegs ist, sollte sich möglichst im Schatten aufhalten und immer Sonnenschutz auf die Haut auftragen. Die UV-Strahlung schafft es auch unter die Kleidung, also am besten auch darunter auftragen und regelmäßig nachcremen. Auch eine Sonnenbrille sollten Sie nicht vergessen!

7. Lassen Sie sich Zeit!

Gehen Sie den Tag ruhig an und stressen Sie sich nicht. Suchen Sie auch immer wieder schattige Plätze auf und nehmen Sie sich Ruhepausen.

