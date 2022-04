Was ist los in Rheinland-Pfalz am Osterwochenende?

Osterbräuche, Ritterspiele oder einfach wandern: Ostern mit kaum Corona-Einschränkungen steht vor der Tür. Wir haben Tipps gesammelt, wo sich in Rheinland-Pfalz ein Besuch lohnt.

Mit dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen seit dem 3. April sind vielerorts Ausflüge und Veranstaltungen fast wie in Vor-Corona-Zeiten möglich. Bei den meisten Veranstaltungen wird zumindest in geschlossenen Räumen und in Menschengedränge Abstandhalten und Maske-Tragen empfohlen.

Der Übersichtlichkeit halber finden Sie Osterveranstaltungen und Ausflugstipps nach Regionen sortiert. Mit einem Klick auf die Wunschregion landen Sie direkt dort.

Eierlage, Ritter und Wandern in Eifel und am Mittelrhein

104 rohe Eier und zwei junge Läufer sind die Protagonisten bei der traditionellen Eierlage in Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Am Ostersonntag findet der Wettkampf statt, der seinen Ursprung im 16. Jahrhundert hat.

Oster-Vergnügen für Familien gibt es Ostersonntag und -montag im Eifelpark in Gondorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Es gelten keine Corona-Zugangsbeschränkungen mehr, auch Maskenpflicht gibt es nicht. Eine Maske wird allerdings an manchen Orten empfohlen. Alle Informationen gibt es auf der Webseite des Parks.

Nicht nur den Schatz im Silbersee, sondern auch Ostereier können Schatzsuchende an den beiden Ostertagen in den Erlebniswelten Grubenfeld in Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) suchen.

Keine Ostereier, sondern Millionen Gelbe Narzissen lassen sich bei einer geführten Wanderung im oberen Oleftal (Kreis Euskirchen) entdecken. Jedes Frühjahr verwandeln die Blumen die Wiesen in gelbe Blütenteppiche. Die Führung ist kostenpflichtig, weitere Informationen gibt es online.

Auf dem Loreley-Plateau bei St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) wird nach Corona-bedingter Pause wieder das Oster-Ritterturnier ausgetragen. Von Karsamstag bis Ostermontag erwarten die Besucher neben dem täglichen Lanzenstechen ein Mittelaltermarkt mit Gaukelei und Musik. Nach derzeitigem Stand wird es keine Corona-Zugangsbeschränkungen und keine Maskenpflicht geben.

An der Rheinschleife und dem Fünfseenblick gelten keine verschärften Regeln mehr für den Aussichtspunkt oder den Aussichtsturm. Es gelten aber die Regeln der Betreiber, beispielsweise der Sesselbahn Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis). Das bedeutet: Maskenpflicht an der Kasse und beim Ein- und Ausstieg. Weil es im vergangenen Jahr mehrfach zu Diskussionen kam, weist der Betreiber ausdrücklich darauf hin, dass keine Ausnahmen gemacht werden.

Osterwandern und Fischfestival im Hunsrück

Die Hängeseilbrücke Geierlay kann seit dem 3. April wieder kostenfrei und ohne Corona-Auflagen überquert werden. Wer zudem vor dem Osterfestessen noch ein paar Schritte sammeln möchte, kann das am Karsamstag bei einer geführten Wanderung auf der Traumschleife Burgstadt-Pfad bei Kastellaun (Rhein-Hunsrück-Kreis) tun. Die Wanderung ist kostenpflichtig, eine Anmeldung ist erforderlich.

Feuersalamander im Wald bei Herschwiesen im Hunsrück. SWR

Ebenfalls in Kastellaun führt der Nachtwächter in der Dämmerung des Karsamstags durch die Gassen der Altstadt und zur mittelalterlichen Burg. Auch hier ist eine kostenpflichtige Anmeldung erforderlich.

Nicht unbedingt österlich, aber zumindest an Karfreitag passend mit Fisch geht es beim Fischfestival Saar-Hunsrück zu. 15 Restaurants der Wanderregion nehmen teil. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Festivals.

Neben dem regulären Programm etwa im Tierpark Rheinböllen (Rhein-Hunsrück-Kreis) und im Tier-Erlebnispark Bell (Kreis Mayen-Koblenz) gibt es im letzteren im April ein Abendprogramm für Familien. Beim Lichterzauber gibt es Musik und Kinderprogramm sowie die Möglichkeit, die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere zu beobachten.

Eierkibben und Wandern an der Mosel

Am Ostersonntag werden ab 11 Uhr am Weinhof in Winningen an der Mosel (Kreis Mayen-Koblenz) wieder Ostereier aneinander gedotzt. Rund um den Weinhexbrunnen suchen die Winninger beim sogenannten Ostereierkibben ihre "Eiergegner". Dazu gibt es laut Gemeinde den berühmten Eierwein.

Für mehr Naturnähe eignet sich der Moselsteig: Am Dienstag erst jährte sich sein Bestehen zum achten Mal. In der Pandemie hat das Wandern dort einen großen Aufschwung erlebt.

Zum Osterwochenende sollen an Saar und Mosel die Fahrgastschiffe mit ihren Touren starten. In den vergangenen Jahren fiel der Saisonauftakt für die Personenschifffahrt wegen Corona-Verordnungen ins Wasser. Von Ostern bis Oktober sollen die Schiffe fahren. Details zu Fahrplänen gibt es im Netz.

Schießen und Eierrätsel in der Pfalz

Die Schützengesellschaft "Sankt Hubertus" in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) veranstaltet von Samstag bis Ostermontag das traditionelle Osterei-Schießen.

Warnung nach starkem Schneefall im Pfälzerwald Nach dem Schnee am vergangenen Wochenende in weiten Teilen des Pfälzerwalds warnt der Forst vor Wanderungen und Spaziergängen im Wald. Es bestehe Gefahr durch umgeknickte Bäume und herabstürzende Äste. Sperrungen und Umleitungen sollten unbedingt befolgt werden.

Im Zoo in Landau erwartet die Besucher der Zooschule am Ostermontag eine Ausstellung mit großen, kleinen und farbigen Eiern. Außerdem veranstaltet der Zoo ein Quiz unter der Frage: "Welcher Vogel legt welches Ei?".

Draußen unterwegs in Rheinhessen

Rheinhessen-Touristik empfiehlt für die freien Ostertage bei hoffentlich frühlingshaftem Wetter die Region zu Fuß oder auf dem Rad zu erkunden. Online gibt es zahlreiche Wander- und Radtour-Vorschläge für Rheinhessen.

Oster-Traditionen im Westerwald

In Horhausen (Kreis Altenkirchen) findet am Ostersonntag nach Angaben der Gemeinde das traditionelle Ostereierwerfen auf der Wiese am Feuerwehrhaus statt. Der Wettbewerb beginnt um 14 Uhr und wird bereits zum 34. Mal ausgetragen. In verschiedenen Altersgruppen treten Kinder und Erwachsene gegeneinander im Eier-Weitwurf an.

Seit mehr als 100 Jahren treffen sich die Einwohner von Norken (Westerwaldkreis) zum sogenannten Eierschibbeln. Dazu wird auf dem Vereinsgelände, dem Schibbelrain, mit zwei langen Holzleisten versucht, ein Osterei so zu steuern, dass es ein sogenanntes Setzei trifft.