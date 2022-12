"Der Laie kann Wildtiere nicht artgerecht halten"

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz ist es weiterhin erlaubt, Wildtiere privat zu halten. Ändern will das Katharina Lameter von der Organisation "Pro Wildlife". Sie fordert eine sogenannte Positivliste. In dieser würde genau festgelegt, welche Merkmale ein Tier aufweisen muss, damit es von Privatleuten gehalten werden darf.