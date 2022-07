Gesamte Grundschule aus dem Ahrtal besucht Tierpark

In dieser Woche jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal. Für die meisten Familien dort wird das Datum noch mal vieles aufwühlen. Doch die Kinder sollen auch Freude haben und einfach mal aufatmen in der langen Zeit des Wiederaufbaus. Eine ganze Grundschule hat deswegen am Montag einen Ausflug in einen Tier- und Freizeitpark in Cochem gemacht.