In den rheinland-pfälzischen Zoo ist das jährliche Wiegen, Zählen und Messen im vollen Gange. Alle Zoobewohner sind dabei aber nicht so geduldig wie Schildkröte "Life" in Worms.

Im Tiergarten Worms fällt das Zählen der Bewohner schon mal schwer, sagte Nina Hochstrasser vom Tiergarten. Mehr als 600 Tiere aus mehr als 80 Arten leben hier. "Die Sittiche fliegen lieber im Schwarm durch die Voliere, und die Waschbären kuscheln sich oben in den Bäumen zusammen, so dass knifflig zu erkennen ist, ob es zwei oder drei sind."

Schildkröte wächst auch mit 60 Jahren noch

Eine Ausnahme sei dabei die "sehr gleichmütige und äußerst geduldige" Spornschildkröte "Life". "Sie ist zwar schon 60 Jahre alt - aber bei weitem noch nicht ausgewachsen", meinte Revierleiterin Carina Decker.

In zahlreichen Tierparks in Rheinland-Pfalz läuft die alljährliche Sichtung des Bestands. Auch im Zoo Neuwied wird in diesen Tagen gezählt. "Wir sind gerade mittendrin", sagte ein Sprecher. Bei größeren Vierbeinern wie Löwen und Rindern falle die Inventur natürlich leichter als bei Gruppentieren wie dem Pinguin. "Richtig lustig - in Anführungszeichen - ist es auf der großen Anlage bei den Kängurus. Da zählen mehrere Leute mehrfach."

Fische werden in Landau nur einmal im Jahr gezählt

Dass ein Tier einfach so wegkomme, sei praktisch unmöglich. "Die jeweiligen Revierpfleger zählen täglich. Da fehlt keins. Aber klar - auch in Neuwied wird jeden Tag geboren und gestorben." Der Zoo beherbergt rund 1.800 Tiere aus 200 Arten.

Im Zoo Landau werden die Tierbestandslisten mit allen Zu- und Abgängen sowie Geburten und Todesfällen und Kennzeichnungen tagesaktuell gehalten. "Wir zählen zum Ende des Jahres vor allem unseren Bestand an Wirbellosen - Käfer, Schnecken - und Fischen, da es dort nicht möglich ist, jeden Todesfall und Schlupf zu dokumentieren", sagte Diplombiologin Christina Schubert.

Bei den allermeisten Arten sei aber keine Inventur nötig. Am 31. Dezember 2018 lebten im Zoo Landau 1.033 Tiere aus 117 Arten.

In Speyer sollen Besucher mitzählen

Auch in der bunten Unterwasserwelt in Speyer werden die Tiere gezählt. "Das ist gar nicht so leicht, denn keiner der Fische hält dafür still", teilte das Sea Life Aquarium mit. Deshalb lädt das Unternehmen alljährlich Besucher zum Mitzählen ein.

"Ob nach Schwimmrichtung zählen, mit Fotobeweis, mehrere Biologen zeitgleich vor den großen Aquarienscheiben - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt." Insgesamt sind es wohl etwa 3.000 Tiere. Nach europäischem Recht müssen alle zooartigen Betriebe regelmäßig ihren Tierbestand erfassen und an Aufsichtsbehörden melden.