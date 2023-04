++ Weitere Vorwürfe gegen Priester ++ Bahn-Streik bestätigt ++ Tierheime erhöhen Gebühren ++

Gegen den Priester aus dem Bistum Trier, bei dem belastende Fotos gefunden wurden, gibt es weitere Vorwürfe. Der Bahn-Streik am Freitagvormittag ist nun offiziell beschlossene Sache.

9:54 Uhr Auflösung: Ihr lasst am liebsten eure Wäsche draußen trocknen So, jetzt haben wir den Morgen doch noch gut gefüllt. Damit wir nicht nur mit schlechten Nachrichten raus gehen, möchte ich euch noch verraten, wie ihr eure Wäsche trocknet. Hätte ja nie gedacht, dass ich das mal erfahre, aber umso schöner ist es. Drei von vier lassen ihre Wäsche am liebsten draußen trocknen, weil sie dann so schön riecht. Und fast 14 Prozent würden das auch sehr gerne tun, haben aber keine Gelegenheit dafür. Ich fühle mit euch! Und nicht mal jeder Zehnte in Rheinland-Pfalz hats so eilig, dass die Kleidung in den Trockner geworfen wird. Das ist doch eine schöne Nachricht!

9:49 Uhr Gemeinde muss wohl Menschen für Freiwillige Feuerwehr verpflichten Eigentlich sollte die Freiwillige Feuerwehr ein Ehrenamt sein, in der Gemeinde Altenbamberg in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach müssen die Menschen wohl verpflichtet werden. Am Abend wurde noch versucht, Freiwillige zu finden - offenbar ohne großen Erfolg. Es wird nun Anhörungen geben, bei denen die Menschen noch einmal angesprochen werden, ob sie den Job machen möchten. Bekommen sie über diesen Weg nicht genügend Ehrenamtliche zusammen, werden im nächsten Schritt Bürgerinnen und Bürger verpflichtet. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 19.04.2023 um 9:30 Uhr.

9:41 Uhr Priester aus dem Bistum Trier: Vage Hinweise auf Kinderschänderring Wir müssen leider noch einmal zu dem verstorbenen Priester aus dem Bistum Trier zurückkommen, der Jugendliche missbraucht haben soll. Der Vorsitzende der Unanhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier, Gerhard Robbers, sagte dem SWR es gebe vage Hinweise auf einen Kinderschänderring. Offenbar gibt es auf Fotos und Videos, die der Neffe im Nachlass gefunden hat, Hinweise auf mögliche weitere Täter weltweit. Der Priester aus dem Bistum Trier soll über Jahrzehnte eigene Missbrauchstaten aufgenommen und sie in einem Tagebuch erfasst haben. Nach Angaben des Bistums hatte der Geistliche möglicherweise in Afrika ein Doppelleben unter falschem Namen geführt. Robbers sagte im Wortlaut: "Es gibt vage, aber bisher aus meiner Kenntnis – nur sehr vage, aber immerhin - Hinweise darauf, dass es einen Kinderschänder-Ring gegeben haben könnte. Was es damit auf sich hat, werden wir - soweit wir sehen können, später in unserer Aufklärungsarbeit, das wird man dann zu sehen haben. Selbstverständlich ist es wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft mit so etwas beschäftigt." Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken prüft den Fall.

8:52 Uhr Studie aus Trier: IQ sagt nicht alles über Intelligenz aus Und nun noch etwas aus der Wissenschaft: Forschende der Universität Trier haben sich mit dem IQ beschäftigt. Nach der Auswertung ihrer Studienergebnisse haben sie Hinweise darauf, dass der Intelligenzquotient nicht immer zuverlässig Ergebnisse liefert, um Intelligenz zu messen. In ihrer Studie kommen sie zu dem Schluss, dass es gerade bei Menschen, die sich gut ausdrücken können, sinnvoll ist, mehr als den Gesamtwert heranzuziehen, um die Intelligenz zu beurteilen. Demnach sollten auch einzelne Fähigkeiten wie die Verarbeitungsgeschwindigkeit oder die Merkfähigkeit betrachtet werden. Wurde euer IQ mal gemessen? Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 19.04.2023 um 8:30 Uhr.

8:29 Uhr Enquete-Kommission im Ahrtal unterwegs Die Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags hat sich gestern über den Stand des Wiederaufbaus im Ahrtal informiert. Fokus war die klimaangepasste Gestaltung von Grünflächen und Wäldern. Der Staatssekretär des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, Erwin Manz , betonte, dass Starkregen nicht nur Flüsse sondern auch weitere Flächen massiv betreffen könne. Bei der Flut 2021 war ein Problem, dass das Wasser sich auf den Feldern aufgestaut hat und dadurch in die Orte kam. Nach Angaben von Joachim Gerke von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord sollen die Felder nun so angepasst werden, dass kein Wasser sturzflutartig mehr ins Tal herunterlaufen kann. Um dies zu erreichen, müssten dem Boden unter anderem mehr Möglichkeiten gegeben werden, um Wasser zu speichern. Wenn ihr Interesse habt, wie der Aufbau im Ahrtal auch mehr als eineinhalb Jahre nach der Flut vorangeht, speichert euch unseren Hochwasser-Blog, da berichten wir weiterhin. Rheinland-Pfalz Die Lage nach der Flutkatastrophe Neue Gasleitung soll im Ahrtal in Betrieb gehen In den von der Flutkatastrophe zerstörten Regionen in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Viel ist geschafft, viel ist noch zu tun. Hier die aktuelle Lage. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das Studio Koblenz am 19.04.2023 um 7:30 Uhr.

8:12 Uhr Tierheime erhöhen Gebühren bei Vermittlung Polizeimeldungen hatten wir, Sport hatten wir, Nachrichten hatten wir. Was fehlt? Natürlich Tiere! Ich hatte die Wahl zwischen Muffel-Kindern im Tierpark Mainz und der Situation in den Tierheimen. Habe mich dann für letzteres entschieden. Denn auch in den Tierheimen machen sich die gestiegenen Kosten bemerkbar. Daher haben viele Einrichtungen die Vermittlungsgebühr erhöht, die fällig wird, wenn man sich ein Tier aus dem Tierheim holt. Warum das so ist haben meine Kolleginnen und Kollegen auf Instagram kurz und knackig zusammengefasst. Wer lieber ausführlich nachlesen will, findet die Infos hier.

8:00 Uhr Deutschland und die Welt - Was passiert außerhalb der Landesgrenzen? Nach einer Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg läuft die Fahndung nach mindestens einem Täter. In dem Studio in der Altstadt waren gestern mehrere Besucher mit einer Stich- oder Hiebwaffe verletzt worden. Drei von ihnen lebensgefährlich. Die Polizei geht laut Medienberichten von einer Amok-Tat aus. In Warschau wird am 80. Jahrestag an den Beginn des Aufstands im Warschauer Ghetto erinnert. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt an der Gedenkfeier teil. Bei dem Aufstand hatten sich die jüdischen Bewohner des Ghettos im April 1943 gegen ihre Deportation in Vernichtungslager der Nationalsozialisten zur Wehr gesetzt. Aktivisten der "Letzten Generation" wollen den Verkehr in Berlin ab sofort systemisch und dauerhaft stören. Von heute an seien Blockaden im Regierungsviertel geplant, ab Montag dann in der ganzen Stadt. Die Abiturienten und Abiturientinnen in Nordrhein-Westfalen haben noch zwei weitere Tage zum Büffeln. Die für diesen Mittwoch geplanten Abiturklausuren in NRW sind wegen massiver technischer Probleme kurzfristig auf Freitag verschoben worden. Die Störung hat den Download der Prüfungsaufgaben verhindert, sodass die Schulen die Aufgaben nicht rechtzeitig bekommen konnten. Betroffen sind die Prüfungsfächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik. Die Fußballer des FC Bayern München treffen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League auf Manchester City. Das Hinspiel hatten die Bayern vor einer Woche in England mit 0:3 verloren.

7:47 Uhr Noch kein Geld vom Bund für Unterbringung von Geflüchteten Die Städte und Gemeinden haben einem Medienbericht zufolge bis jetzt kein Geld vom Bund bekommen, um Geflüchtete unterzubringen und zu versorgen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt unter Berufung auf das Finanzministerium, dass es im Moment noch keine gesetzliche Regelung gebe, damit das Geld ausgezahlt werden kann - die soll erst im Laufe des Jahres kommen. Die Bundesregierung hatte den Kommunen zusätzliche 2,75 Milliarden Euro versprochen. Bis jetzt strecken sie das Geld vor. Bereits im März hatten die Städte und Kommunen in Rheinland-Pfalz Alarm geschlagen. Sie kämen an Kapazitätsgrenzen und die Kriterien zur Unterbringung müssten grundlegend überarbeitet werden. Über dieses Thema berichtete DASDING am 19.04.2023 um 7 Uhr.

7:22 Uhr Ringer aus Ludwigshafen holt EM-Bronze Etwas Frühsport zwischendrin. Der Freistil-Ringer Horst Lehr aus Ludwigshafen hat bei der Europameisterschaft in Zagreb die Bronzemedaille geholt. Es ist die erste Medaille für den Deutschen Ringer-Bund bei dieser Meisterschaft. Der 23-Jährige gewann in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gestern knapp gegen den Italiener Simone Piroddu. Schon 2020 war Lehr EM-Dritter geworden und 2021 hatte er Bronze bei der Weltmeisterschaft geholt. 2022 wurde er U23-Europameister. Über dieses Thema berichtete das Studio Ludwigshafen am 19.04.2023 um 6:30 Uhr.

7:07 Uhr Foto-Fund im Priesterhaus: Erste Opfer melden sich Noch einmal ein Blick auf gestern: Nachdem der Neffe eines verstorbenen Priesters bei seinem Onkel nach eigenen Angaben hunderte Fotos und Videos entdeckte, die ihm zufolge Missbrauch und sexuelle Übergriffe dokumentieren, will die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Bistum Trier den Fund sichern und auswerten. Der Kommissions-Vorsitzende Gerhard Robbers sagte dem SWR, die derzeitige Rechtslage sei aber unzureichend: Es müsse noch geprüft werden, wie das Material rechtmäßig gesichert werden könne, da der Besitz von Kinderpornografie grundsätzlich strafbar sei. An die Opfer-Vereinigung MissBit hätten sich inzwischen mutmaßlich Betroffene gewandt, erzählte Sprecherin Jutta Lehnert: "Die Leute waren völlig überrascht. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, dass die Sache an die Öffentlichkeit kommt", sagte sie dem SWR. Über dieses Thema berichtete das Studio Trier am 19.04.2023 um 6:30 Uhr.

6:44 Uhr Siebenjährige bei Bootsexplosion gestorben - Urteil gegen Vater erwartet Vor gut einem Jahr ging im Schiersteiner Hafen ein Boot in Flammen auf. Dabei starb ein siebenjähriges Mädchen. Ihr Vater muss sich wegen des Unglücks seit Anfang April vor dem Wiesbadener Amtsgericht verantworten. Heute wird das Urteil gegen ihn erwartet. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Mainz haben den Prozess begleitet. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 19.04.2023 um 7:30 Uhr.

6:29 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz - weiter kein Frühling in Sicht Wenn ihr gerade vor dem Kleiderschrank steht und euch fragt, was ihr anziehen sollt, muss ich leider sagen: Vorläufig ist immer noch kein richtiger Frühling in Sicht. Heute wird es maximal 16 Grad "warm" - dazu gibt es wenig Sonne, viele Wolken und nachmittags einige Regenschauer. Und am Donnerstag soll es in den Hochlagen sogar wieder Schneeflocken geben. Ob danach Besserung in Sicht ist, weiß unsere Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (26,2 MB | MP4)

6:14 Uhr Drei Menschen aus dem Rhein gerettet Polizei und Feuerwehr haben gestern drei Männer aus dem Rhein bei Sankt Goarshausen gerettet. Nach Polizeiangaben waren sie mit einem Schlauchboot in Höhe der Loreley gekentert. Mehrere Anrufer hätten daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Wasserschutzpolizei hat die Gekenterten den Angaben zufolge schließlich aus dem Rhein ziehen können. Alle drei seien lediglich unterkühlt gewesen und dem Rettungsdienst übergeben worden. Der Rhein bei St. Goarshausen. Für die Gekenterten endete der Ausflug eher unschön. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 19.04.2023 um 6 Uhr.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig Die rheinland-pfälzische Bildungsgewerkschaft GEW hat zuletzt mehr Geld für Grundschullehrer gefordert. Die Beamten sollten im ersten Jahr brutto rund 4.200 statt rund 3.800 Euro bekommen. Über 6.500 Lehrerinnen und Lehrer haben eine entsprechende Petition unterzeichnet, die am Montag übergeben wurde. Heute will sich die GEW generell zur Unterrichtsversorgung und zum Fachkräftemangel an den Schulen im Land äußern.

für Tourismus, Wein und Außenhandel. Die Kampagne gönnt sich jetzt einen Relaunch. Wie sie künftig daherkommt, erläutert heute Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Hat der Ukraine-Krieg auch Auswirkungen auf den Fruchtsafthersteller Eckes-Granini in Nieder-Olm? Durchaus. Und zwar nicht nur wegen der gestiegenen Energiekosten. Auch die höheren Transport- und Logistik-Kosten schlagen zu Buche. Wie sehr, das zeigen die Zahlen für das vergangene Jahr, die das Unternehmen heute vorlegt.