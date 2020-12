Die Corona-Pandemie hat die finanzielle Situation von vielen Tierheimen in Rheinland-Pfalz weiter verschlechtert. Ehrenamtliche Helfer müssen wegen Ansteckungsgefahr fern bleiben. Einen positiven Effekt haben hingegen vielerorts die gestrichenen Öffnungszeiten bewirkt.

In Tierheimen fließt das Geld generell nicht in Strömen, Corona hat die Situation zusätzlich verschärft. In manchen Tierheimen sei die finanzielle Lage besorgniserregend, heißt es vom Deutschen Tierschutzbund. In einer Umfrage unter mehr als 300 Tierheimen gaben 56 Prozent an, dass die Spendeneinnahmen durch die Corona-Krise gesunken seien und die Hälfte sagte, dass die Rücklagen teilweise bis ganz aufgezehrt wurden.

Tierheimen fehlen Einnahmen aus Veranstaltungen

Auf Rücklagen greift aktuell zum Beispiel das Tierheim Kaiserslautern zurück. Veranstaltungen wie das Sommerfest und die Tierweihnacht seien traditionell mit vielen Spenden verbunden, man habe sie wegen der Pandemie aber absagen müssen. Nun müsse man abwarten, ob die Leute treu bleiben und stattdessen etwas Geld überweisen. "Es ist davon auszugehen, dass es am Ende weniger sein wird", so die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Anne Knauber.

Dem Tierheim Worms fehlen nach eigenen Angaben mehrere Tausend Euro, die man normalerweise mit Festen und dem Betrieb der Tierpension eingenommen hätte. Da kaum jemand im Sommer in den Urlaub fahren konnte, wurden dort natürlich auch keine Tiere abgegeben. Allerdings sei die Spendenbereitschaft recht hoch.

Halter geben Tiere wegen schlechter Wirtschaftslage ab

Anders sieht das im Tierheim Trier aus. Tierheimleiterin Heike Weber berichtet von einer deutlich nachlassenden Spendenbereitschaft, "teils natürlich auch wegen der wirtschaftlich unsicheren Lage durch Corona und weil einfach Existenzen weggebrochen sind. Unsere finanzielle Situation ist derzeit alles andere als rosig." Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage würden auch verstärkt Tiere von Haltern abgegeben, die sich den Unterhalt selbst nicht mehr leisten könnten.

Um den Ausfall von Spenden zumindest teilweise zu kompensieren, können Tierheime in Existenznot Notgelder beim Land Rheinland-Pfalz beantragen. Nach Aussage des Umweltministeriums könnten dadurch bis zu 80 Prozent der anfallenden Kosten ersetzt werden. Ein Rechtsanspruch auf Zahlung bestehe aber nicht.

Vermittlungen finden nur noch mit Termin statt

Neben den Veranstaltungseinnahmen fehlen auch Spenden von Besuchern, denn der allgemeine Besucherverkehr ist wegen Corona in fast allen Tierheimen gestrichen. Vermittlungsgespräche gibt es nur mit Termin. Ansteckungen der Pfleger sollen dadurch verhindert werden, um die Versorgung der Tiere sicherzustellen. Aus dem selben Grund verzichten einige Einrichtungen aktuell auch weitestgehend auf ehrenamtliche Helfer.

So muss das Tierheim Grolsheim des Tierschutzes Bingen aktuell ohne "Katzenschmuser" auskommen. Das Tierheim Kaiserslautern arbeitet mit einem stark dezimierten Kernteam von Ehrenamtlichen. In Worms wurden alle ehrenamtlichen Aktivitäten bis auf den Handwerkertrupp auf Eis gelegt. Zumindest Gassigeher sind in den meistens Tierheimen unter Einhaltung strikter Corona-Regeln noch im Einsatz.

Tierschutzbund beobachtet "Haustierboom"

Die Vermittlungsquote ist in den meisten Tierheimen trotz der Schließung dennoch nicht gesunken. Die Corona-Pandemie ließ nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds die Nachfrage nach Haustieren steigen - unter anderem, um die mit der Krise einhergehende Isolation besser zu überstehen. Coronabedingt habe es mancherorts einen regelrechten "Haustierboom" gegeben, so der Tierschutzbund.

"Wir hatten durch Corona deutlich mehr Anfragen, vor allem nach Hunden", sagt Cathrin Nohner, Leiterin des Tierheims Andernach. Allerdings sei die Zahl der Vermittlungen in etwa gleich geblieben. Denn wenn Interessenten beispielsweise berichteten, dass sie zwar aktuell im Homeoffice seien, nach der Pandemie aber wieder außer Haus arbeiten wollten, sei für die Mitarbeiter klar: "Das machen wir nicht, wenn die Hunde dann zehn Stunden alleine sind."

Ein gesteigertes Interesse von Menschen im Homeoffice hat auch Heike Weber vom Tierheim Trier festgestellt. "Eine unserer neuen Standardfragen ist tatsächlich, ob denn auch nach Corona die Betreuung des Tieres gewährleistet ist", sagt Weber.

Corona und Weihnachten verleiten zu überstürzter Anschaffung

Tierschützer warnen vor einer überstürzten Anschaffung. Die Gefahr sei groß, dass diese Tiere schnell wieder im Tierheim landen - ähnlich wie solche, die spontan zu Weihnachten verschenkt werden. "Obwohl eigentlich jedem klar sein sollte, dass ein Haustier kein Impulskauf ist, den man bei Nichtgefallen zwischen den Tagen einfach wieder umtauscht, gibt es leider sehr viele Interessenten mit dem Argument: Aber es ist doch Weihnachten, und da wollten wir ..." Um Spontanmitnahmen entgegenzusteuern, gibt es in vielen Tierheimen deshalb aktuell rund um Weihnachten und Silvester einen Vermittlungsstop.

In den vergangenen Monaten haben die Tierheime mit dem coronabedingten Terminzwang für Besucher aber durchweg positive Erfahrungen gemacht. Es sei eine "Win-win-win-Situation" für Mitarbeiter, Interessenten und Tiere, sagt Heike Weber vom Tierheim Trier. Weil man die Erstgespräche nun am Telefon durchführe, kämen am Ende nur Besucher mit einem ernsthaften Interesse. Für die Beratung dieser hätten die Mitarbeiter dann mehr Zeit, was auch den Tieren zu Gute käme.

Anne Knauber vom Tierheim Kaiserslautern erzählt: "Früher stand freitags das Foyer voll. Die Leute warteten und mussten dann erfahren, dass kein passendes Tier für sie da ist. Heute können Leute anrufen und man kann ihnen gleich sagen, ob eins dabei ist." Man wolle dieses Verfahren der passgenauen Vermittlung beibehalten. Und noch einen weiterer Effekt habe die geringere Besucherzahl, sagt Knauber: "Die Mitarbeiter haben viel mehr Zeit für die Tiere, da sie durch die Besucher nicht so gebunden sind."

Hunde und Katzen genießen die Ruhe im Tierheim

Und: Die plötzliche Ruhe tue den Tieren gut. "Viele Besucher oder Spaziergänger wollten 'nur mal gucken' - ohne die Absicht auf Adoption. Dies hat, besonders bei den Hunden, zu einem enormen Stresspegel geführt", beschreibt das Tierheim Worms die Situation vor Corona. Seit Juli würden nur noch ernsthafte Interessenten zu den Tieren gelassen. Die positiven Auswirkungen auf die Tiere seien deutlich erkennbar.

"Vor Corona hätten wir uns niemals getraut, das Tierheim zu schließen", berichtet Cathrin Nohner vom Tierheim Andernach. Man habe viel mehr Zeit für Vermittlungsgespräche, laufe mit Interessenten nicht mehr durch das ganze Tierheim. "So wie es jetzt ist, ist es toll - das einzig Positive an Corona." Mehrere Tierheime in Rheinland-Pfalz haben bereits angekündigt, auch nach der Corona-Pandemie an Terminvergabesystemen festzuhalten.

Ganz ohne Besucher wollen die Tierheime dann aber nicht mehr sein. Für Interessierte wolle man künftig Führungen anbieten, teilt das Tierheim Worms mit. Man vermisse auch die vielen bekannten Gesichter, die zu den Festen erscheinen. Den fehlenden Kontakt zu den Ehrenamtlichen beklagt Maurice Schäfer vom Tierheim Bingen: "Die regelmäßigen Helfer-Treffen fallen momentan flach. Das ist sehr schade."

"Es fehlt die Begegnung", sagt Anne Knauber aus Kaiserslautern. Neben den fehlenden Spenden sei dies der heftigste Einschnitt, den Corona verursacht habe.