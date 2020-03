Die Sorge um die Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigt derzeit auch viele Tierheime: Einige berichten von Anfragen unwissender Tierhalter, andere bereiten sich auf die Aufnahme der Tiere von Infizierten vor.

Der Deutsche Tierschutzbund fürchtet, dass die aktuelle Situation viele Tierheime vor ernsthafte Herausforderungen stellen wird: "Tierheime helfen in dieser Krise, wo sie können, und stehen für die in Not geratenen Tiere und ihre Halter ein. Sie haben aber selbst mit den Folgen von Corona zu kämpfen", berichtet Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. "Wir als Dachverband werden alles in unserer Macht stehende tun, um die Tierheime auch in dieser Notlage bestmöglich zu unterstützen, und hoffen trotz der bedrückenden Lage auf die Unterstützung von Tierfreunden."

Vermittlung von Tieren nur unter erschwerten Bedingungen

Als problematisch könnte sich neben den eventuellen Neuaufnahmen von Tieren vor allem die erschwerte Vermittlung erweisen. Denn viele Tierheime schließen für Besucher - so wie das Tierheim Speyer. Offen sei aktuell nur die Pension für Tiere von Urlaubern, berichtet Mitarbeiterin Romina Theobald dem SWR. Doch gerade das kostenpflichtige Pensionsgeschäft sei in den letzten Tagen und Wochen zurückgegangen, weil viele Menschen ihren Urlaub nicht antreten könnten. Sie hätten ihre Buchungen daraufhin zurückgezogen. "Das ist schwierig für uns, denn die Pension ist für uns eine wichtige Einnahmequelle. Wir werden nicht staatlich unterstützt und leben sonst nur von Spenden. Gerade gehen aber auch diese leider zurück."

Absagen müssen viele Tierheime in Rheinland-Pfalz auch geplante Spendenveranstaltungen, Feste, Basare oder etwa den Tag der offenen Tür. Das Tierheim in Koblenz hat zwar nicht gänzlich geschlossen, seine Besuchsmöglichkeiten allerdings stark reduziert: "Es ist natürlich schwierig: Wenn Fundtiere vor der Tür stehen, muss man ja aufmachen", erzählt Verwaltungsmitarbeiterin Alexandra Spahr. "Und für die Vermittlung machen wir gerade nur noch Einzeltermine, nämlich dann, wenn Leute schon vorher festes Interesse an einem Tier hatten - aber erst nach telefonischer Absprache. Da wir ja nun keine regulären Öffnungszeiten mehr haben, können die Leute nicht einfach so spontan vorbeischauen. Im Moment ist noch nicht spürbar, wie sich das auswirken wird, aber vielleicht dann, wenn die Krise nun länger andauert."

Für die Vermittlung von Tieren gibt es nur noch Einzeltermine SWR

Derzeit keine "massenhafte" Abgabe von Tieren an Heime

"Wir haben - insbesondere den Tierheimen mit hohen Besuchszahlen - empfohlen, das Schließen des Tierheims in Erwägung zu ziehen", sagt Lea Schmitz, Pressesprecherin des Deutschen Tierschutzbundes, dem SWR. Zunächst handle es sich dabei um eine "reine Vorsichtsmaßnahme", die aber auch mittlerweile kleinere Tierheime mit Bezug auf den Dachverband umgesetzt hätten: "Insofern würde es auch keinen großen Unterschied mehr machen, wenn Auflagen zur Schließung der Tierheime seitens der Behörden kommen würden. Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass es eine Vorgabe geben wird, die Tierheime zu schließen. Jedoch ändert sich die aktuelle Lage natürlich ständig." Man verfolge die Lage aufmerksam und halte sich an die Informationen und Anordnungen etwa des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert Koch-Instituts.

Dass aktuell massenhaft Tiere abgegeben würden, wie auch manche Posts in den Sozialen Medien suggerieren, kann Schmitz allerdings nicht bestätigen: Offenbar habe es in einigen Tierheimen Anfragen von besorgten Tierhaltern gegeben, die ihr Tier abgeben wollte. Sie hätten Angst davor gehabt, sich über das eigene Tier anzustecken. "Wir gehen hier aber eher von Einzelfällen aus. Ich denke, dass die Angst der Tierhalter um ihre Tiere größer ist - was mit ihnen passiert, wenn man selbst in Quarantäne oder ins Krankenhaus muss." Man würde dann zwischen interessierten ehrenamtlichen Helfern und Personen, die deren Hilfe in Anspruch nehmen möchten, vermitteln.

Ansteckung über Tiere bisher nicht nachgewiesen

Der Deutsche Tierschutzbund weist darauf hin, dass es aktuell keine Hinweise dafür gebe, dass Tiere das neuartige Coronavirus übertragen oder selbst erkranken könnten: “Bitte bringt Eure Tiere nicht ins Tierheim, weil Ihr Angst davor habt, dass das Tier Euch ansteckt!", heißt es auf einer Zusammenstellung, die auch online verfügbar ist, und auf die unterschiedlichen Bedenken vieler Tierhalter eingeht.

Auch die Tierheime in Rheinland-Pfalz versuchen, zumindest online möglichst viele Tierhalter darüber aufzuklären, wie sie in dieser besonderen Situation am besten handeln können. Und Romina Theobald vom Tierheim Speyer meint in Bezug auf die Möglichkeit, dass sich eventuell auch die Tierhalter, die unter Quarantäne stehen, bald an die Vereine wenden könnten: "Wenn bei uns jemand anrufen und erzählen würde, dass der Hund nicht ausgeführt werden kann, dann würden wir natürlich auch versuchen, das irgendwie möglich zu machen."

Sollte diese Situation eintreten, hat der Dachverband seinen Mitgliedern bereits konkrete Hinweise gegeben, um das Ansteckungsrisiko für die Angestellten und freiwilligen Helfer im Tierschutzbereich zu minimieren: Empfohlen wird in einem umfangreichen Schreiben an die Mitgliedsvereine und Tierheime beispielsweise, bei Abholung der Tiere Schutzkleidung zu tragen und eigene Utensilien zu verwenden.

Im Falle einer eventuell drohenden Ausgangssperre rät der Tierschutzbund, den Mitarbeitern eine Bestätigung darüber auszustellen, dass sie zur Versorgung der Tiere benötigt würden: "Auch wenn eine Ausgangssperre in mehreren Städten, Gemeinden oder ganz Deutschland eintreten sollte, muss die Versorgung der Tiere in Tierheimen weiter sichergestellt werden - und auch in anderen Ländern ist die Ausgangssperre ja so geregelt, dass man weiterhin zur Arbeit gehen darf", so Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.