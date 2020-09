Ein Ausläufer des Orkantiefs "Sabine" zieht über Rheinland-Pfalz. Auswirkungen auf Verkehr und öffentliches Leben waren am Montagmorgen deutlich spürbar. Hier der Verlauf zum Nachlesen.

+++ 12:00 Uhr: Damit endet der heutige Live-Ticker zum Orkantief "Sabine"

Alle aktuellen Informationen finden Sie hier.

Die Sperrung der Hochmoselbrücke im Kreis Bernkastel-Wittlich für Lastwagen bleibt weiterhin bestehen. Der Grund sind massive Seitenwinde, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zum Thema Kulanzregelung der Bahn: Alle bereits gekauften Tickets des Fernverkehrs für die Reisetage 9. bis 11. Februar behalten ihre Gültigkeit und können bis 18. Februar genutzt werden. Fahrgäste können die Tickets aber auch kostenfrei stornieren.

+++ 11:05 Uhr: Schadensbilanz für Wälder frühstens Mittwoch

Wieviel Schäden Orkantief "Sabine" in den rheinland pfälzischen Wäldern angerichtet hat, ist noch unklar. Für einen Überblick sei ist es noch zu früh, so Norbert Müller von Landesforsten Rheinland Pfalz in Hermeskeil auf Anfrage von SWR Aktuell. Weil es teilweise noch immer stürmt, sei es zu gefährlich, die Revierförster zum jetzigen Zeitpunkt rauszuschicken. Außerdem seien viele Revierförster und Forstwirte erstmal damit beschäftigt, umgestürzte Bäume von Waldwegen oder Straßen zu beseitigen. Mit einer Einschätzung für ganz Rheinland Pfalz sei frühestens am Mittwoch zu rechnen.

Im Stromnetz der Pfalzwerke Netz AG kommt es wegen des Orkans weiterhin zu Störungen. Aktuell sind in der Pfalz in mehr als 50 Gemeinden gut 16.000 Menschen ohne Strom. Der Grund sollen umgefallene Bäume sein, teilte das Unternehmen mit. Die Arbeiten sollen den gesamten Tag andauern.

Die Bahn hat den Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz langsam wieder aufgenommen. Die Erkundungsfahrten sind abgeschlossen, wie eine Sprecherin am Morgen sagte. Dabei wurden die Strecken auf mögliche Hindernisse wie umgestürzte Bäume überprüft. Auch der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) will in Kürze an allen Standorten den Betrieb wieder aufnehmen.

#Update #Sabine Die rnv nimmt in Kürze den Betrieb an allen Standorten wieder auf: Buslinien laufen jetzt schrittweise an. Schienenstrecken werden als #Werkstattfahrt auf Schäden geprüft. Danach laufen auch Straßenbahnen wieder an (vsl. 12 Uhr). Infos: https://t.co/MxAgJKDs5l https://t.co/8M6GOkIzCZ #rnvRacingTeam, Twitter, 10.2.2020, 10:16 Uhr

Sturmwarnung auch im Tiergehege: Wegen Orkan "Sabine" bleibt der Zoo-Kaiserslautern aus Sicherheitsgründen am Montag geschlossen.

+++ 9:45 Uhr: Zugverkehr zwischen Trier-Luxemburg fährt wieder

Zwischen Trier und Luxemburg rollt der Regionalverkehr der Deutschen Bahn definitiv wieder. Die übrigen Strecken werden noch auf mögliche Hindernisse wie umgestürzte Bäume überprüft, teilte die Bahn mit. Nach bestandenen Erkundungsfahrten würden auch die übrigen Strecken nach und nach für den Zugverkehr wieder freigegeben werden.

Muss ich als Arbeitnehmer bei einem Sturmtief oder sonstigen Unwetter zur Arbeit oder kann ich wegen "höherer Gewalt" zu Hause bleiben?

Umstürzende Bäume, Starkregen und stärkste Böen: #Sabine kann den Weg zur Arbeit gefährlich machen. Ob man deshalb zuhause bleiben darf, erklärt unser Ratgeber: https://t.co/bGJvqcaSfZ IG Metall, Twitter, 10.2.2020, 7:41 Uhr

+++ 8:50 Uhr: Widersprüchliche Meldungen zum Regionalverkehr

Bis mindestens Montagvormittag um 10 Uhr soll der Betrieb nun doch eingestellt bleiben. Darüber informierte das Unternehmen auf Twitter. Die Bahn rief Reisende und Pendler dazu auf, sich über die Homepage oder die Apps über die aktuelle Lage zu informieren.

Ob von Bäumen eingedrückte Autos oder abgedeckte Hausdächer: Nach dem ersten Schreck folgt immer die Frage nach den Kosten und ob diese von einer Versicherung übernommen werden. Die Online-Kollegen von SWR1 haben dafür einige Ratschläge zusammengefasst.

+++ 8:08 Uhr: Regionalverkehr rollt wieder an

Der Regionalverkehr in Rheinland- Pfalz, Hessen und im Saarland soll in diesen Minuten wieder anlaufen. Er war vorübergehend weitgehend eingestellt worden.

Störungsmeldungen der Bahn zum Sturmtief "Sabine"

+++ 8:04 Uhr: Stromausfall in zahlreichen Gemeinden

In den Verbandsgemeinden Trier-Land und Hermeskeil fiel in einigen Orten zeitweise der Strom aus. Knapp 3.000 Personen waren betroffen. Auch in der Südeifel gab es in der Nacht 22 Orte, die rund zwei Stunden ohne Strom waren. Die B53 war zwischen Pallien und Biewer zeitweise überflutet.

+++ 7:55 Uhr: Spitzengeschwindigkeit in Neustadt an der Weinstraße

150 Stundenkilometer wurden am frühen Montagmorgen auf dem Weinbiet bei Neustadt an der Weinstraße gemessen, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Noch heftiger wehte es auf dem Feldberg im Schwarzwald, wo die Meteorologen Spitzengeschwindigkeiten von 177 Stundenkilometer registrierten.

+++ 7:51 Uhr: Polizei Frankenthal meldet blockierte Fahrbahn

🌪️Auch Lambsheim ist von #OrkantiefSabine nicht verschont geblieben. Hier ist ein Baum auf die Straße gestürzt, wodurch die Fahrbahn blockiert wurde. Durch die Hilfe der Feuerwehr konnte der Baum jedoch schnell beseitigt werden! 🚒*lk #polizeifrankenthal #Feuerwehr #sabine https://t.co/I9JWD4sEdT Polizei Frankenthal, Twitter, 10.2.2020, 7:44 Uhr

+++ 7:41 Uhr: Erste Schadensberichte aus den Regionen

Die Polizei Mainz meldet rund 70 Einsätze und 35 umgestürzte Bäume. Keine Verletzten. Die Polizei Germersheim warnt vor gefährlichen Verkehrsituationen durch Sturmböen und rät weiter zur Vorsicht.

Guten Morgen! Bisher gab es ca. 70 Einsätze der Polizei. 35 umgestürzte Bäume. Keine Verletzten. Einige Straßen sind nicht befahrbar. Der Zugverkehr ist stark beeinträchtigt > @DB_Info. Das Sturmtief #Sabine ist aber noch nicht vorbei. Bleibt aufmerksam. #immerda Polizei Mainz, Twitter, 10.2.2020, 6:44 Uhr

#OrkantiefSabine wütet auch in unserem Dienstgebiet. Es kann immer wieder zu gefährlichen Situationen kommen. Fahren Sie langsam und vorsichtig!!! Wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle #Gefahrenstellen. *dd https://t.co/E7PICLQPTF Polizei Germersheim, Twitter, 10.2.2020, 7:09 Uhr

+++ 7:14 Uhr: Vorsicht im Berufsverkehr

Auf vielen Autobahnen in Rheinland-Pfalz besteht große Gefahr vor Aquaplaning, unter anderem auf der A6 zwischen Heilbronn und Kaiserslautern. Für Lastwagen wird es auf Brücken gefährlich. Eine Verkehrswarnung besteht aktuell für die Talbrücke Moseltal auf der A61 zwischen Ludwigshafen und Koblenz.

Liegen Störungen auf den Autobahnen vor, erfahren Sie es auf den SWR-Verkehrsseiten

+++ 7:04 Uhr: Öffentlicher Nahverkehr teilweise eingestellt

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) kündigte in der Nacht zum Montag an, den Betrieb aller Bus- und Straßenbahnlinien am Montag bis auf Weiteres vollständig einzustellen. Betroffen davon seien auch die Schulbuslinien im Verkehrsgebiet, zu dem auch Teile von Rheinland-Pfalz gehören. Der Rhein-Main-Verkehrverbund (RMV) verweist auf geänderte Fahrpläne. Der Betrieb sei nicht eingestellt.

Die Fernverkehrszüge fallen wegen des Sturmtiefs bundesweit aus, hier eine Anzeige am Hauptbahnhof Mannheim. SWR Dagmar Kwiatkowski

+++ 6:52 Uhr: Wichtige Informationen für Flugreisende

Am Frankfurter Flughafen fallen weiterhin zahlreiche Flüge aus. Der Interkontinentalverkehr solle nach Frankfurt solle dagegen planmäßig laufen.

Der Frankfurt Airport informiert auf seiner Internetseite über den aktuellen Stand bei An- und Abflügen

+++ 6:35 Uhr: Dach von Haus abgedeckt

Auch in der Region Trier hat "Sabine" Spuren hinterlassen: In Lorscheid in der Verbandsgemeinde Ruwer wurde das Dach eines Hauses abgedeckt, Dachziegel flogen auf die Straße.

+++ 6:10 Uhr: Zahlreiche Straßen bei Kaiserslautern blockiert

Größere Teile des Waldgebietes im Süden der Stadt seien bis in die Südpfalz hinein unpassierbar, hieß es von der Polizei.

In Kaiserslautern wurden bereits am Sonntagabend Bäume umgeweht. SWR

Der Sturm könnte auch dazu führen, dass an manchen Orten die Schule ausfällt. Darüber könnten Eltern und Schulen selbst entscheiden, teilte das rheinland-pfälzische Bildungsministerium mit. Einen generellen Schulausfall werde es nicht geben.

Twitter

+++ 5:47 Uhr: Wie geht es weiter mit "Sabine"?

Laut Prognosen wird der Höhepunkt des Sturms am Montagmorgen erwartet. Es seien in den Niederungen orkanartige Böen mit einer Windstärke von bis zu 120 Kilometern pro Stunde möglich, hieß es.

+++ 5:45 Uhr: Weitgehend Stillstand

Der gesamte Regionalverkehr/S-Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordbaden ist bis mindestens 8:30 Uhr komplett eingestellt. Der Fernverkehr der Bahn wird bis mindestens 10 Uhr eingestellt bleiben.

Störungsmeldungen der Bahn zum Sturmtief "Sabine"

In Frankfurt sind in der Nacht Teile eines Baukrans auf den Dom gefallen. Sturm "Sabine" habe einen Ausleger des Krans umgeknickt und zum Teil durch das Dach gedrückt, teilte die Polizei mit. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

+++ 5:35 Uhr: Viele Umgestürzte Bäume in Rheinland-Pfalz

+++ 5:33 Uhr: Fußgänger von Baum lebensgefährlich verletzt

In Saarbrücken sind zwei Menschen durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt worden, einer davon schwebt in Lebensgefahr. Die Fußgänger waren Sonntagabend auf einem Parkplatz des Klinikums Saarbrücken unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

+++ 5:20 Uhr: Viele Straßen blockiert

Südlich von Kaiserslautern hat das Orkantief zahlreiche Bäume umstürzen lassen, manche Straßen konnten die Einsatzkräfte in der Nacht noch gar nicht erreichen, darunter Teile der Bundesstraße 48.

+++ 5:00 Uhr: Pendler müssen mit Ausfällen rechnen

Die Auswirkungen von Sturmtief "Sabine" treffen heute Morgen besonders den Regionalverkehr. Die Strecken Neustadt-Landau-Karlsruhe, Landau-Pirmasens, Kaiserslautern-Pirmasens und Saarbrücken-Pirmasens fallen aus.