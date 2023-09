THW-Helferin aus Mainz: "Es geht um Menschenleben"

per Mail teilen

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko am Samstag mit tausenden Toten, haben sich auch Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) in Rheinland-Pfalz auf einen möglichen Einsatz vorbereitet. Bislang hat die Helferinnen und Helfer aber kein offizielles Hilfegesuch aus Marokko erreicht.