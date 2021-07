per Mail teilen

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) sind in den Flutgebieten mitunter unfreundlich empfangen worden. Dabei flogen auch Müll und Steine in Richtung der Helfer. Das hat THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner dem SWR im Interview bestätigt.

Es habe im Hochwassergebiet demnach Übergriffe und Störungsversuche an mehreren Standorten gegeben. Verletzt worden sei ihrer Kenntnisse nach jedoch bisher niemand (Stand: Samstag-Abend).

Lackner: Vorfälle "wie in 20 Jahren nicht erlebt"

Die Angriffe lösten eine Trotzreaktion aus, sagte Lackner weiter: "Ihr kriegt uns hier nicht weg und ihr kriegt uns hier auch nicht klein. Wir sind nicht für euch da. Wir sind für die Menschen da, die teilweise alles verloren haben. Wir tun etwas für die Bevölkerung." Dass einige Störer versuchten, die Helfer davon abzubringen, "oder vielleicht auch noch Politik zu machen", tangiere sie dabei nicht. Bisher habe das THW noch keinen Einsatz abbrechen müssen.





Hintergründe zum Technischen Hilfswerk Das Technische Hilfswerk (THW) ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit knapp 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

"Das sind Vorfälle, die ich in meiner Zeit beim Technischen Hilfswerk in 20 Jahren noch nicht erlebt habe", hatte Lackner zuvor der "Zeit Online" berichtet. Die Helfenden seien nicht nur mit den Resten von Hausrat beworfen, sondern auch fotografiert worden, "was unsere Freiwilligen und wir bei unserer Arbeit natürlich bedrohlich finden". Die Angreifer agierten zudem teilweise mit gefälschten Journalistenausweisen.

Die Polizei Koblenz zeigte sich unterdfess bestürzt: Man versuche, die Vorfälle zu verifizieren und sei darauf angewiesen, dass sich Leute, die von den Übergriffen betroffen waren, meldeten. Im Katastrophengebiet an der Ahr hatte sie selbst bereits vor Aktivitäten von Rechtsextremisten und der sogenannten Querdenker-Szene gewarnt. In dem von den Überflutungen besonders stark betroffenen Kreis Ahrweiler war ein polizeiähnlicher Wagen mit der Aufschrift "Friedensfahrzeug" gesehen worden. Nach Erkenntnissen der Polizei war am Dienstag aus diesem Fahrzeug heraus die Falschmeldung verbreitet worden, die Zahl der Einsatzkräfte werde verringert.

Bereits tausende Helfer vor Ort

Die THW-Vizepräsidentin schloss sich dem Aufruf von Polizei und Krisenstab an die Bevölkerung an, zunächst nicht mehr zu freiwilligen Hilfseinsätzen ins Katastrophengebiet zu reisen. Es seien bereits tausende Helfer vor Ort, "und schon allein das muss koordiniert werden", sagte Lackner. "Wenn mehr Menschen in die Katastrophengebiete reisen, dann wird die Lage für uns unübersichtlich."

Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) am Nürburgring, wo sich die Sammelstelle der Einsatzkräfte befindet. SWR

Die Katastrophenschutzbehörde von Rheinland-Pfalz hatte am Samstag-Mittag freiwillige Helferinnen und Helfer aufgefordert, das Krisengebiet aufgrund "der starken Niederschläge, der zerstörten Infrastruktur und der extrem unübersichtlichen Verkehrssituation" nicht mehr aufzusuchen oder es zu verlassen. Es werden den Angaben nach auch am Sonntag Shuttle-Busse eingesetzt, die die Helfer transportieren. Nur so sei die Durchführung koordinierter Hilfeleistungen möglich.