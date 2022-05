Experte Thorsten Lehr zur Entwicklung der Corona-Pandemie

per Mail teilen

Man sieht weniger Leute mit Corona-Schutzmasken im Supermarkt, Restaurant oder auf der Straße. Die gemeldeten Infektionszahlen gehen zurück. Ist ein Ende der Pandemie in Sicht? Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie, sagt: "Wir befinden uns momentan in einer ruhigen Phase - sollten sie aber nicht aus den Augen verlieren". Nun gelte es, sich dennoch auf einen "worst case" also eine schlimmere Variante des Virus, im Herbst vorzubereiten.