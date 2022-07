per Mail teilen

Die Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein in Mainz wird seit Montag routinemäßig auf Schäden untersucht. Jeder Quadratmeter wird dabei genauestens unter die Lupe genommen. Die gute Nachricht: Das Bauwerk ist offenbar in einem gutem Zustand - Staus und Behinderungen dürften sich daher in Grenzen halten.