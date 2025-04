Zwischen Zeltplatzromantik und Luxusmobil

per Mail teilen

Ob einfache Zeltübernachtung oder luxuriöses Wohnmobil - das lange Wochenende lockt viele Menschen auf die Campingplätze in Rheinland-Pfalz. In Ingelheim am Rhein ist der Platz nahezu ausgebucht. Camper genießen die Natur, das Wasser und die Gemeinschaft. Die Nachfrage wächst: Camping gilt als günstige, flexible Urlaubsform - doch auch teure Reisemobile boomen. Unsere Reportage zeigt, wie vielfältig Camping heute ist und warum es für viele das perfekte Urlaubsgefühl bedeutet.