Die Schokoladenhasen zu Ostern werden bald wieder von allen gesucht. So manch einer, der danach sucht, wird festgestellt haben: sie sind teurer geworden.

Die Chocolaterie Holzderber aus Worms, die seit rund 75 Jahren Häschen in Form bringt, berichtet, dass die Preise für Schokolade seit zwei Jahren durch die Decke gegangen sind. Mehr als dreimal so viel muss der Betrieb derzeit für seinen wichtigsten Grundstoff zahlen - mit Folgen. Bei einem kleinen Hasen seien eher die Personalkosten ausschlaggebend, bei einem großen die Schokoladenpreise.

Manufakturbetrieb muss Preise um 20 Prozent erhöhen

"Ich schätze, wir haben im vergangenen Jahr um die 20 Prozent erhöhen müssen", so Geschäftsführerin Miriam Holzderber. Ihr kleiner Manufakturbetrieb müsse auch mit stark gestiegenen Kosten für Energie und Personal klarkommen.

Industrieschokolade steigt im Preis um fast 48 Prozent

Bei der Industrieschokolade kosten kleine Häschen etwa rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr, bei den Tafeln ist der Anstieg noch höher. Eine klassische Vollmilch-Schokolade kostet neuerdings knapp 2 Euro, fast 48 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Dabei ist der Preis für Kakao an den Weltmärkten zuletzt sogar wieder gesunken.

Der Süßwarenverband sagt dazu, ja, der Preis sei gesunken. Aber das komme mit Zeitverschiebung. "Also als wir vor zwei Jahren auch schon hohe Kakaopreise hatten, waren die Preise in den Supermärkten noch stabil", so Torben Erbrath vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Verbraucherschützer äußern ihre Zweifel.

Ein angeknabberter Schoko-Osterhase sitzt auf einer Wiese. Die Schokohasen sind in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz besonders teuer. SWR

Verbraucherzentrale: Kakaobauern erhalten nur einen Bruchteil

Es sei "weiterhin zu sehen, dass vor allem die Schokoladenhersteller und auch der Einzelhandel den größten Teil der Gewinne" erzielten, sagt Marlene Bär von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. "Die Kakaobauern bekommen nur einen Bruchteil davon. Und die gestiegenen Preise für Schokoladentafeln sind eben nicht zu begründen, dass tatsächlich die Hersteller mehr zahlen müssen beim Einkauf."