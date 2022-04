Teuerungsrate auf höchstem Wert seit 1995

Die Teuerungsrate in Rheinland-Pfalz ist in diesem Monat auf den höchsten Wert seit 1995 gestiegen. Berechnungen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems zufolge lagen die Verbraucherpreise um sieben Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Ursachen dürften vor allem die gestörten Lieferketten durch Corona und der Krieg in der Ukraine sein. Vor allem die Energiepreise seien im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und zwar um 28 Prozent. Nahrungsmittel hätten sich um neun Prozent verteuert.