Sven Teuber übernimmt das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz. Der 42-jährige SPD-Politiker und gelernte Lehrer folgt auf Stefanie Hubig, die ins Bundeskabinett wechselt. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) betont Teubers Erfahrung und Einsatz für Chancengerechtigkeit. Teuber selbst spricht von einem Traum, der in Erfüllung geht und von der Bedeutung verlässlicher Bildungsangebote. Die CDU-Opposition äußert Kritik am Kurs der Landesregierung.