In Rheinland-Pfalz hat das Landessozialamt bislang vier Corona-Teststellen geschlossen. Wie die Behörde mitteilte, habe man dort bei einer ersten Überprüfung Qualitätsmängel festgestellt.

Bei den Kontrollen sei von Pharmazeuten der gesamte Prozess eines Coronatests überprüft worden, hieß es. Der Leiter des Landessozialamtes, Detlef Placzek, kündigte weitere Überprüfungen an. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse zeigten, dass solche Kontrollen notwendig seien.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Placzek sagte, dass es in Rheinland-Pfalz bislang keine Hinweise auf Abrechnungsbetrug gebe. Medienrecherchen hatten dazu geführt, dass es unter anderem in Bayern und Nordrhein-Westfalen Ermittlungen zu Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren gibt.

Das Corona-Schnelltestzentrum am Globus-Baumarkt in Germersheim war am Samstag geschlossen worden. Grund seien Hygiene-Mängel, teilte die Kreisverwaltung mit.

1.660 Testzentren in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es nach Auskunft des Landessozialamtes insgesamt rund 1.660 Testzentren. Rund 75 Prozent seien privat geführt, der Rest sei in kommunaler Trägerschaft.