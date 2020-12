Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert, dass die Landesregierung weiterhin keine einheitliche Teststrategie für Corona-Ausbrüche in Kitas, Grundschulen und Kinder-Tagespflege habe. Die CDU verweist unter anderem auf das Vorgehen bezüglich der Schnelltests.

Wie aus einer dem SWR vorliegenden Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion nun hervorgeht, werden den Einrichtungen selbst keine Schnelltests zur Verfügung gestellt. Die Testung erfolge durch örtliche Testzentren, die derzeit flächendeckend eingerichtet würden, heißt es. Der Umfang der PoC-Antigen-Tests hänge von der Entwicklung der Pandemie ab und sei nicht vorhersehbar.

Bund: Kitas und Schulen können Schnelltests ab Freitag beziehen

Schnelltests seien ein wichtiger Baustein des Bundes zur Eindämmung der Corona-Pandemie, teilte die CDU-Fraktion in Mainz mit. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums können Kitas und Schulen ab diesem Freitag eigenständig Corona-Schnelltests beziehen und auch nutzen. Grundlage dafür seien eine in Kraft tretende Änderung der Medizinprodukte-Abgabeverordnung und die kürzlich beschlossenen Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, wodurch der Arztvorbehalt bei Schnelltests entfallen sei. Allerdings müssen die Tests nach Ministeriumsangaben durch entsprechend geschultes Personal erfolgen. Lehrer und Erzieher könnten sich damit nach vorheriger Schulung in Zukunft selbst auf das Coronavirus testen.

Die CDU sieht in der Antwort des Gesundheitsministeriums einen Widerspruch zu Aussagen von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am 12. November im Landtag. Sie habe damals erklärt, dass "zusätzlich Schnelltests für Kontaktpersonen der Kategorie 2 in Kitas, Grundschulen und in der Tagespflege" ermöglicht würden. Die Landesregierung werde "die Teststrategie des Landes daraufhin anpassen". Damit könnten sich auch Personen testen lassen, die nur sehr kurz Kontakt zu Infizierten hatten. In den Kitas wäre das beispielsweise eine Erzieherin, die ein infiziertes Kind normalerweise nicht betreut, sondern nur eine kurze Zeit mit ihm zusammen war.

Die freiwilligen, kostenlosen Corona-Schnelltests für Kitas, Grundschulen und Tageseltern in Rheinland-Pfalz würden ausgeweitet, hieß es auch in einer Mitteilung von Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) am 12. November.

Nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion wird aus der Antwort der Landesregierung ersichtlich, dass kein klares Konzept, keine Teststrategie im Land vorliege. Es werde nach wie vor uneinheitlich auf Ausbrüche in Kindertagesstätten und Schulen reagiert. Teilweise unterschieden sich selbst die Herangehensweisen benachbarter Gesundheitsämter, wie die CDU in einer Stellungnahme dem SWR erklärt. Ein abgestimmtes Vorgehen halte sie für zielführender.

CDU fordert ein Landesgesundheitsamt

Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Infektionsgeschehens müssten standardisiert werden. Dies schaffe Vertrauen. Die CDU schlägt dazu die Einrichtung eines Landesgesundheitsamtes vor, um die Pandemiebekämpfung zu verbessern. Diese Forderung sei auch in den Bericht der Enquete-Kommission des Landtags zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingegangen.