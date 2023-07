Der 1. FSV Mainz 05 ist in die Sommer-Vorbereitung für die kommende Bundesliga-Saison gestartet. Das erste Testspiel gegen die SG Gensingen/ Grolsheim stand an. Die 05er waren ohne ihren Stürmer Marcus Ingvartsen auf dem Platz. Am Morgen war verkündet worden, dass er den Verein verlässt. Das tat der guten Stimmung beim Start in die Vorbereitung aber keinen Abbruch.