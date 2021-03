Wegen der hohen Corona-Zahlen stuft die Bundesregierung ganz Frankreich als Hochinzidenzgebiet ein. Das bedeutet, dass die Grenze nur bei Vorliegen eines negativen Tests passiert werden darf.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian bestätigte am Freitag in Paris Angaben aus Berliner Regierungskreisen. Voraussetzung für den Grenzübertritt sei ein negatives Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden sei.

Eine Ausnahme soll es für Pendler geben: Sie müssten sich nur zwei Mal pro Woche testen lassen, hieß es in Berlin. Dafür sollten gegebenenfalls Teststationen in Grenznähe aufgebaut werden. Gültig sind PCR- oder Antigenschnelltests. Ein Selbsttest zählt nicht. Die Neuregelung soll in der Nacht zum Montag in Kraft treten.

Schärfere Regeln für Pendler

Vor allem für Berufspendler im Elsass gelten damit schärfere Regeln. Sie konnten bisher für 24 Stunden ohne Testpflicht einreisen. Für Flugreisende wird die Neuregelung laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erst ab Dienstagfrüh gelten. Damit solle den Betroffenen mehr Zeit für die Vorbereitung gegeben werden.

Grund für die Entscheidung der Bundesregierung sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankreich deutlich über der Schwelle von 200 liege, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Berliner Regierungskreisen. Der Wert lag zuletzt nach Angaben der französischen Gesundheitsbehörden sogar im landesweiten Schnitt bei 325.

Regeln an Grenze in Rheinland-Pfalz bereits verschärft

Für den französischen Verwaltungsbezirk Moselle an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz hatte Deutschland die Einreiseregeln bereits Anfang März verschärft, weil dort die südafrikanische Corona-Variante grassiert.

Frankreichs Außenminister Le Drian erklärte die Neuregelung im Sender France Info mit einer "Explosion der Pandemie in Deutschland". Er bestätigte Berliner Angaben, dass es nur "stichprobenartige Kontrollen" geben soll. Ob ein Grenzgänger einen negativen Test hat, soll nicht direkt an der Grenze kontrolliert werden, sondern im Hinterland nach dem Prinzip der Schleierfahndung.

Offizielle Entscheidung spätestens am Abend

In Berlin hieß es, die französische Regierung sei seit einigen Tagen über die bevorstehende Entscheidung informiert. Die Einstufung Frankreichs soll spätestens am Freitagabend vom Robert-Koch-Institut öffentlich mitgeteilt werden. In Frage stehe sie nicht mehr: "Die Entscheidung ist gefallen", hieß es gegenüber AFP.