per Mail teilen

Impfen, impfen, impfen und testen, testen, testen. Das ist zumindest die Strategie der Politik - auch für das anstehende Osterwochenende. Beides ist aber gar nicht so einfach. Kurzfristig noch einen Termin in einem Schnelltest-Zentrum oder in einer Apotheke einen Selbsttest zu bekommen - fast unmöglich.