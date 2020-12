Der Countdown für den Beginn der Corona-Impfungen läuft. In Rheinland-Pfalz werden jetzt die Abläufe in den Impfzentren getestet. Was noch fehlt, ist der Impfstoff.

In Bad Sobernheim prüfte der Kreis Bad Kreuznach am Samstag die Abläufe im neuen Corona-Impfzentrum. Es befindet sich im ehemaligen Real-Markt. Ein Kreissprecher sagte, man gehe davon aus, dass rund 60 Menschen pro Stunde gegen Corona geimpft werden können. Dies wurde mit Mitarbeitern der umliegenden Feuerwehren geprobt.

Beim Testlauf kommt alles auf den Prüfstand: Stehen die Stühle richtig? Funktioniert die Technik? Pro Impfvorgang werden nach Angaben des Sprechers vermutlich drei Mitarbeiter benötigt. Einer werde den Patienten vorbereiten, einer die Impfung verabreichen und ein dritter den jeweiligen Impfraum anschließend desinfizieren. Bis genügend Mitarbeiter gefunden sind, werde Personal aus der Verwaltung des Kreises und den Verbandsgemeinden aushelfen.



Auch in der Vorder- und Südpfalz sollen die Impfzentren in den nächsten Tagen einsatzbereit sein. In Neustadt an der Weinstraße soll es deshalb am Sonntag einen Testlauf geben. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden dazu im Impfzentrum im Telekom-Hochhaus mehrere Feuerwehrleute einer normalen Grippeimpfung unterzogen.

Auch im Impfzentrum für die Südpfalz in Wörth werden am Wochenende die Abläufe getestet. Speyer und Bad Dürkheim folgen kommende Woche.

In der Westpfalz kündigten die jeweiligen Kreise und kreisfreien Städte an, dass die Impfzentren ab Dienstag einsatzbereit seien. In Pirmasens waren die Probeläufe ursprünglich auch für dieses Wochenende vorgesehen, wurden aber abgesagt. Sie sollen noch vor Weihnachten durchgeführt werden. Dabei wollen die Verantwortlichen nach eigenen Angaben feststellen, ob die Räumlichkeiten in der Messehalle und die geplanten Abläufe funktionieren. Eine Sprecherin in Kusel sagte, in den kommenden Tagen solle mit der Einarbeitung des Personals begonnen werden.

Auch in Zweibrücken ist das Impfzentrum im ehemaligen City-Outlet betriebsbereit. In Kaiserslautern wurde zwar erst am Donnerstag mit dem Innenausbau begonnen, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Dennoch sei man optimistisch, dass das Impfzentrum auf dem Opelgelände pünktlich einsatzbereit sei.

In der Region Trier wird es ebenfalls in den nächsten Tagen erste Testläufe geben. Das teilten die Kreisverwaltungen auf SWR-Anfrage mit. Am Montag wird in Wittlich getestet, ob die Technik funktioniert und Wegweiser verständlich sind. Einen Durchlauf mit dem medizinischen Personal soll es in der zweiten Dezemberhälfte geben.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Auch in Hillesheim in der Vulkaneifel wird den Angaben zufolge Anfang der Woche getestet, ob die Anmelde-Software und der Ablauf vom Arztgespräch bis zur Impfung funktionieren. Im Trierer Impfzentrum ist für die kommenden Tage ein Testdurchlauf geplant. In Idar-Oberstein und Bitburg gibt es dafür noch keinen Termin. Die Verwaltungen teilen aber mit, ab 15. Dezember betriebsbereit zu sein.