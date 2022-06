Holger Schmidt: "Ich halte Aleem N. für sehr gefährlich"

per Mail teilen

Aus Sicht von SWR-Terrorismusexperte Holger Schmidt stellt der mutmaßliche IS-Unterstützer Aleem N. eine große Gefahr dar: Der 60-Jährige habe viele Kontakte in die gewaltbereite islamistische Szene und sei fest entschlossen, alles zu tun, was in seiner Macht stehe.