84-jährige Frau in Ludwigshafen-Friesenheim von Auto erfasst

In Ludwigshafen-Friesenheim ist eine 84-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Hintergründe des Unfalls sind noch unklar.

In Ludwigshafen-Friesenheim ist am Freitagabend eine 84-jährige Frau von einem Auto schwer verletzt worden. Im Krankenhaus erlag die Seniorin später ihren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei saß am Steuer ein 23 Jahre alter Mann, der die Seniorin im Bereich einer Ampel erfasste. Unklar ist, für wen der beiden Verkehrsteilnehmer die Ampel auf rot und für wen auf grün stand. Der Unfallhergang sei noch völlig unklar. Die Polizei teilte mit, dass sie nach Zeugen suche, da die Ermittlungen noch andauern.