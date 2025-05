In Mainz wird in der Innenstadt wieder Tempo 30 eingeführt. In der Pfalz ist ein Motorradfahrer verunglückt. Fußballfans freuen sich mit Mainz 05 und leiden mit dem FCK.

8:01 Uhr Der Blick über den Tellerrand - Deutschland und die Welt 🌎 Am Nachmittag ist ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin geplant; dabei soll es um ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gehen. Im Anschluss will Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Vertretern der NATO-Mitgliedstaaten sprechen. In München beginnt am Vormittag der Völkermord-Prozess gegen ein irakisches Ehepaar wegen Versklavung und Vergewaltigung zweier jesidischer Mädchen. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sowie die Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" vor. Sind die persönlichen Daten von Bahnkundenin der Handy-App DB Navigator sicher? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab heute das Landgericht Frankfurt. Ein Netzaktivist und Künstler hatte geklagt, weil die Anwendung mit Hilfe nicht abwählbarer sogenannter Tracker zahlreiche persönliche Informationen an Dienstleister wie Google weitergibt. Sendung am Mo. , 19.5.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:49 Uhr Aktuell Verkehrsbehinderungen auf A643 Wer heute Morgen rund um Mainz unterwegs ist, braucht gute Nerven: Grund ist ein Unfall auf der Schiersteiner Brücke in Höhe der Autobahnabfahrt Mainz-Mombach. Ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei prallte dort am frühen Morgen bei einem Einsatz gegen die Leitplanke. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Richtung Bingen ist momentan noch die rechte Spur gesperrt. Laut Polizei soll sie gegen 8 Uhr wieder freigegeben werden. Den aktuellen Stand könnt ihr hier nachlesen: Mainz Unfall bei Mombach Polizeiauto prallt gegen Leitplanke - Verkehrsbehinderungen auf A643 bei Mainz Am frühen Montagmorgen kam es auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto prallte gegen die Leitplanke, zwei Polizisten wurden verletzt. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:45 Uhr Nach Feuer kein Unterricht in Trier Vorhin hatte ich geschrieben, dass es in Mainz gebrannt hat - und auch in Trier hat es gestern einen Feuerwehr-Einsatz gegeben. Genauer gesagt: In der Grundschule Trier-Ruwer hat es in einem Nebengebäude gebrannt. Seitdem ist laut Stadt der Strom weg. Stand jetzt ist unklar, wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausgebrochen ist. Fest steht: Die Schülerinnen und Schüler haben erstmal frei! Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:33 Uhr Historische Diesellok wieder im Brohltal unterwegs Mehr Zug-Content? Bitte sehr: Die Diesellok D4 ist nach vielen Jahrzehnten in der Schweiz zurück und fährt jetzt wieder als "Vulkanexpress" durchs Brohltal, und zwar auf der knapp 18 Kilometer langen Schmalspurstrecke von Brohl am Rhein bis Engeln in der Eifel. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen auf Instagram feiern die Rückkehr der D4 (der Name erinnert mich ein bisschen an Star Wars, aber das ist ein anderes Thema): Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:10 Uhr Das ist alles an einem 19. Mai passiert Zeit, einen Blick in die Geschichtsbücher zu werfen! 2010 - Als erstes Bundesland verankert Schleswig-Holstein eine Schuldenbegrenzung in der Landesverfassung. 2005 - Der Verkauf von mehr als einer Million Billig-Tickets der Deutschen Bahn sorgt für einen Riesenansturm in den Filialen der Discounterkette Lidl. 2000 - Die Europäische Union und China einigen sich nach monatelangen Verhandlungen über den Beitritt Pekings zur Welthandelsorganisation (WTO). 1945 - Pete Townshend (80), Sänger und Komponist der Rockband The Who, erblickt das Licht der Welt. Peter Townshend von The Who bei einem Konzert 1971. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk picture alliance / Photoshot

6:52 Uhr Das ist auf den Straßen in RLP los 🚗 Ihr müsst gleich raus auf die Straße? Dann werft vorher einen Blick in unseren Verkehrsservice! Auf den ersten Blick sehe ich vor allem Baustellen wegen Fahrbahnerneuerungen, sonst scheint es auf den Autobahnen zu rollen... gute Fahrt euch allen! Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:45 Uhr Wohnungsbrand in Mainzer Oberstadt In Mainz musste gestern Abend die Feuerwehr ausrücken: In einer Wohnung in der Oberstadt hat's gebrannt. Das Feuer war im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Glück im Unglück: Rauchmelder hatten die Bewohner und Bewohnerinnen rechtzeitig gewarnt, alle konnten das Haus verlassen und es wurde niemand verletzt. Der Brand konnte laut Feuerwehr schnell gelöscht werden. Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:34 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall Bei Waldfischbach-Burgalben in der Südwestpfalz ist gestern Nachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 59-Jährige hatte auf der Bundesstraße Richtung Pirmasens einen verunfallten Wagen zu spät gesehen und prallte dagegen. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls mehr als vier Stunden voll gesperrt. Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:26 Uhr FCK bleibt in der zweiten Fußball-Bundesliga ⚽️ An alle FCK-Fans: Sind eure Tränen schon getrocknet? Okay, die Chance, doch noch auf den Zug in Richtung erste Liga aufzuspringen, war für den 1. FC Kaiserslautern schon vor dem letzten Spiel der Saison sehr gering... Und am Ende blieb es auch beim Wunschtraum: Mit 0:4 verliert der FCK beim neuen Zweitliga-Meister Köln und landet am Ende der Spielzeit auf Platz Sieben. Das hatte der Coach Lieberknecht nach dem Spiel zu sagen: Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr Landrat im Kreis Kaiserslautern im Amt bestätigt Schauen wir kurz in die Westpfalz: Ralf Leßmeister von der CDU bleibt Landrat des Kreises Kaiserslautern. Er bekam bei der Wahl gestern 68,6 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Thorsten Haferanke von der SPD kam auf 31,4 Prozent. Einzelheiten zur Wahl und welche Ziele der alte und neue Landrat für den Kreis Kaiserslautern hat, haben meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Studio in Kaiserslautern zusammengefasst: Kreis Kaiserslautern Wiederwahl für acht Jahre Ralf Leßmeister bleibt Landrat im Kreis Kaiserslautern Im Kreis Kaiserslautern ist am Sonntag gewählt worden. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) wurde für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. 19:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Sonniger Start in die Woche ☀️ Auch heute zeigt sich der Himmel über Rheinland-Pfalz von seiner schönsten blauen Seite! Kaum Wolken und bis zu 25 Grad kündigt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage an. Für alle, die sich nach Regen sehnen, gibt es gute Nachrichten: Ab Mittwoch regnet es vereinzelt und dann wird es auch etwas kühler. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)