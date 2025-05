In Mainz wird in der Innenstadt wieder Tempo 30 eingeführt. Ein mutmaßlicher Fluchthelfer steht erneut vor Gericht. Fußballfans freuen sich mit Mainz 05 und leiden mit dem FCK.

6:26 Uhr FCK bleibt in der zweiten Fußball-Bundesliga ⚽️ An alle FCK-Fans: Sind eure Tränen schon getrocknet? Okay, die Chance, doch noch auf den Zug in Richtung erste Liga aufzuspringen, war für den 1. FC Kaiserslautern schon vor dem letzten Spiel der Saison sehr gering... Und am Ende blieb es auch beim Wunschtraum: Mit 0:4 verliert der FCK beim neuen Zweitliga-Meister Köln und landet am Ende der Spielzeit auf Platz Sieben. Das hatte der Coach Lieberknecht nach dem Spiel zu sagen: Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr Landrat im Kreis Kaiserslautern im Amt bestätigt Schauen wir kurz in die Westpfalz: Ralf Leßmeister von der CDU bleibt Landrat des Kreises Kaiserslautern. Er bekam bei der Wahl gestern 68,6 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Thorsten Haferanke von der SPD kam auf 31,4 Prozent. Einzelheiten zur Wahl und welche Ziele der alte und neue Landrat für den Kreis Kaiserslautern hat, haben meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Studio in Kaiserslautern zusammengefasst: Kreis Kaiserslautern Wiederwahl für acht Jahre Ralf Leßmeister bleibt Landrat im Kreis Kaiserslautern Im Kreis Kaiserslautern ist am Sonntag gewählt worden. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) wurde für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. 19:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Mo. , 19.5.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Sonniger Start in die Woche ☀️ Auch heute zeigt sich der Himmel über Rheinland-Pfalz von seiner schönsten blauen Seite! Kaum Wolken und bis zu 25 Grad kündigt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage an. Für alle, die sich nach Regen sehnen, gibt es gute Nachrichten: Ab Mittwoch regnet es vereinzelt und dann wird es auch etwas kühler. Video herunterladen (27,3 MB | MP4)