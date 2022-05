Zum Start der dritten Verhandlungsrunde bei der Deutschen Telekom hat die Gewerkschaft ver.di bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Allein in Rheinland-Pfalz werden rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Zum Warnstreik aufgerufen sind alle Beschäftigten an den sechs Telekom-Hauptstandorten im Land - unter anderem in Mainz, Koblenz und Trier. Zusammen mit den hessischen Kollegen ist eine Demonstration mit anschließender Kundgebung in der Frankfurter Innenstadt geplant.