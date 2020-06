per Mail teilen

Im Mobilfunknetz der Telekom gibt es seit der Nacht zum Dienstag Störungen. Betroffen sind auch Mainz und vor allem der Großraum Frankfurt.

In Teilen komme es aktuell für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten- und Sprachverbindung, teilte die Telekom am Dienstagmorgen mit. Das Festnetz sei nicht betroffen. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", hieß es. Nähere Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Zuvor hatten Telekom-Kunden Berichten der Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de zufolge Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet gemeldet.

Probleme auch in den USA

Auch in den Gebieten um Berlin, Hamburg und München gebe es Probleme - ebenso beim Kurznachrichtendienst Twitter. Betroffen sei zudem das Mobilfunknetz der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US.