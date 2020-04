per Mail teilen

In einer Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die weiteren Länderregierungschefs über die aktuelle Lage beraten. Die Pressekonferenz von Dreyer sehen Sie hier.

Im Mittelpunkt der Telefonkonferenz wird eine Zwischenbilanz zur Wirksamkeit der zu Beginn letzter Woche erlassenen Kontaktsperre stehen. Damit verbunden vor allem die Frage danach, wie lange die Maßnahmen aufrechterhalten werden müssen – gerade mit Blick auf den wachsenden Druck vonseiten der Wirtschaft.

Erwartet wird, dass sich Bund und Länder dabei auf den bereits von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) ins Spiel gebrachten Termin einigen: den 20. April nach dem Ende der Osterferien.

Am Dienstag hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung mit Blick auf die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu Geduld aufgerufen. Lockerungen seien derzeit nicht angezeigt, sagte Dreyer.



Livestream ab 16.30 Uhr Im Anschluss an die Konferenz werden die Ministerpräsidenten über die Ergebnisse informieren. Dreyer soll etwa um 16.30 Uhr vor die Presse treten. Der SWR zeigt die Ansprache hier im Livestream.

RKI-Präsident will nicht von Maßnahmen abrücken

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wiehler, betonte in einer Pressekonferenz am Dienstag, es sei noch zu früh, um von den Maßnahmen abzurücken. Angela Merkel (CDU), die sich immer noch in häuslicher Quarantäne befindet, hatte zuletzt stets gesagt, man wolle sich bei der Entscheidung nach den Empfehlungen der Experten richten.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen dürfte die Frage, ob das Tragen eines Mundschutzes in der Öffentlichkeit – zum Beispiel beim Einkaufen – flächendeckend zur Pflicht werden soll. Dazu hatten sich am Dienstag allerdings bereits mehrere Ministerpräsidenten - unter anderem Malu Dreyer (SPD) – ablehnend geäußert.