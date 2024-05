"Teilweise hundertjährige Hochwasser überschritten"

Noch immer sind die Pegel-Höchststände an vielen Orten in Rheinland-Pfalz nicht erreicht, sagt Thomas Bettmann von der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz. Ab dem Mittag fällt der Pegelstand in Trier wieder, in Cochem dagegen wird erst in der Nacht der Scheitelpunkt erreicht. Im Südwesten des Landes, an Schwarzbach und Hornbach wurden zum Teil Jahrhundert-Hochwasser-Marken überschritten. Claudia Deeg führte das Gespräch mit Thomas Bettmann.