Hier bleibt die Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz bestehen

Seit Sonntag sind die meisten Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz passé. Allerdings gibt es immer noch Bereiche, in denen Maske getragen werden muss - beispielsweise beim Gang zum Amt.

Heute ist der erste Werktag mit den neuen Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz. Während beispielsweise beim Brötchenkauf die Maskenpflicht weggefallen ist, muss unter anderem in Bus und Bahn, in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Und nicht nur dort.

Auch weiterhin mit Maske zur Polizei

Auch in bestimmten Behörden müssen Besucherinnen und Besucher eine Maske aufsetzen. Das schreibt das Land unter anderem in den Finanzämtern vor. Und auch in den Polizeidienststellen herrscht laut Innenministerium weiterhin Maskenpflicht für Besucher, vor allem bei planbaren Besuchen. Grundsätzlich werde "in Not- und Eilfällen" aber Niemandem der Zutritt verwehrt - ob mit oder ohne Maske.

Rathäuser können selbst über Maskenpflicht entscheiden

Rathäuser können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen: Nach Angaben des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz können sie eine Maskenpflicht vorschreiben. In einer Stellungnahme heißt es, dass zurzeit überlegt werde, in engen und vollen Wartebereichen "weiter die Maskenpflicht zum Schutze aller vorzusehen." Zum Beispiel in Bürgerbüros oder im Sozialamt. Wer dann keinen Mund-Nasen-Schutz dabei hat, soll von der Verwaltung einen gestellt bekommen.

Je nachdem, wie die örtlichen Voraussetzungen sind, könnten auch Ratssitzungen noch mit Maskenpflicht stattfinden. Darauf sollen die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld hingewiesen werden, damit sie sich darauf einstellen können.

Rheinland-Pfalz empfiehlt generell Mund-Nasen-Schutz

Bei Gerichten und Staatsanwaltschaften soll hingegen keine flächendeckende Maskenpflicht angeordnet werden. Nach Angaben des Justizministeriums kann aber eine Empfehlung ausgesprochen werden.

Trotz der neuen Corona-Regeln, die nur noch einen Basis-Schutz vorsehen, empfiehlt das Land, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer in bestimmten Situationen weiter Maske tragen sollen, um sich selbst und andere zu schützen. Beispielsweise, wenn viele fremde Personen in geschlossenen Räumen zusammenkommen.

Arbeitgeber regelt Corona-Schutzmaßnahmen

Wie sieht es im Job aus? Nach Angaben des Innenministeriums ist die 3G-Regelung am Arbeitsplatz zwar entfallen, aber der Arbeitgeber kann weiterhin Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz festlegen. Dabei soll vor allem das regionale Infektionsgeschehen berücksichtigt werden.