NATURE ONE - Camper können wegen Matsch nicht mehr mit Auto anreisen

Bei Kastellaun im Hunsrück beginnt am Freitagabend das Techno-Festival NATURE ONE. Im Hunsrück hat es aber so stark geregnet, dass die Anreise mit dem Auto zum Campinggelände nicht mehr möglich ist - die Veranstalter haben sie untgersagt. Zu Fuß oder mit einem Shuttle-Bus ist die Anreise aber noch möglich.