In Zeiten von Distanzunterricht während der Corona-Pandemie ist ein stabiles digitales Kommunikationssystem entscheidend für Lernerfolge. Wegen datenschutzrechtlicher Bedenken soll das Microsoft-Videokonferenzprogramm "Teams" an den Schulen im Land verboten werden. Das sorgt für Unmut.

Die rheinland-pfälzische Landesschülervertretung kritisiert das für den Sommer geplante Verbot. Vorstandsmitglied Max Schmitt sagte dem SWR, "Teams" sei eine gute Alternative, die funktioniere. Die Lernplattform des Landes, "Moodle", sei dagegen instabil. Ebenso verhalte es sich mit dem erlaubten Videokonferenzsystem "BigBlueButton". Gerade mit "Moodle" hatte es zu Beginn des Distanzunterrichtes im zweiten Lockdown massive Probleme in Rheinland-Pfalz gegeben.

Kugelmann: Daten werden in USA gesammelt

Der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann warnte unterdessen im SWR vor einer Aushebelung des Datenschutzes, wenn Daten von Schülerinnen und Schülern in die USA abflössen. Ein Konzern wie Microsoft könne sensible Daten zu Profilen zusammenführen. Dies könne für einen Schüler auch zum Nachteil werden. Als Beispiel nannte Kugelmann die Möglichkeit, ein Stipendium für die USA wegen gewisser Inhalte in "Teams" nicht zu erhalten: "Dass ein Schüler eben ein Stipendium in den USA nicht bekommt, weil er eben vor zehn Jahren in der Hausarbeit dies und jenes gesagt hat."

Gefahr des Rechtsbruchs

Kugelmanns Behörde erarbeitete ein 10-Punkte-Papier für die Schulen, in dem dargelegt wird, warum die Verwendung von US-Software und US-Videokonferenzsystemen in Bildungseinrichtungen problematisch sei. Das Papier liegt "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" exklusiv vor. Darin heißt es, es bestehe die Gefahr des Rechtsbruches, wenn Daten in die USA abfließen - weil die Schulen den Schülerinnen und Schülern keine Auskunft darüber geben können, wie genau deren Daten verarbeitet werden.

Auch Hubig hat Bedenken

Auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) teilt die Bedenken des obersten Datenschützers des Landes. Hubig sagte dem SWR: "Es geht nicht um die Einstellungen am System, sondern es geht darum, dass es sich um ein US-amerikanisches Produkt handelt und die amerikanischen Datenschutzregeln mit dem europäischen Recht in bestimmten Bereichen nicht vereinbar sind. Das hat der Europäische Gerichtshof so entschieden."

Hubig sagte außerdem, ihr Ministerium hätte Fernprogramme am liebsten sofort verbannt. Ein solcher Wechsel sei Schülern und Lehrern mitten im Schuljahr aber nicht zuzumuten gewesen.