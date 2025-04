per Mail teilen

In Mainz haben gut 100 Taxifahrerinnen und Taxifahrer am Mittwoch gegen Fahrdienste demonstriert, die ihre Leistungen über das Internet anbieten. Sie forderten fairen Wettbewerb zu gleichen Bedingungen. Ihre Kritik richtet sich hauptsächlich gegen den Fahrdienst Uber, der seine Dienste per App anbietet.