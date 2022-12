Nach Eis Plus-Grade in RLP

Allen, denen es in den vergangenen Tagen zu kalt war, können aufatmen. Von zweistelligen Minus-Graden bewegen sich die Temperaturen zu zweistelligen Plus-Graden.

Statt frostigem Winterwetter erwarten uns in Rheinland-Pfalz vor allem Wolken. Etwas Regen soll auch dabei sein, die Temperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst um die zehn Grad.

Am Dienstag meist grau und teils nass

Am Dienstag versteckt sich die Sonne meist erst einmal und ein Regenschirm in der Tasche könnte sinnvoll sein. Am Vormittag ist es vor allem im Norden und Westen leicht regnerisch, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Starke Böen möglich

Und Achtung! In höheren Lagen kann es demnach auch zu starken Böen kommen. Die Temperaturen sollen am Dienstag maximal 7 bis 11 Grad erreichen.

Mittwoch oft trüb und zeitweise Regen

In der Nacht zu Mittwoch soll es wolkig bleiben und zeitweise regnen, die Tiefstwerte sinken auf 7 bis 4 Grad. Mittwochmorgen soll der Regen dann erst einmal abklingen, aber am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit laut Vorhersage vor allem im Westen wieder. Auch am Mittwoch erwarten uns maximal 7 bis 11 Grad.

Nasskalte Aussichten auch bis Freitag

Und auch der Rest der Woche wird voraussichtlich eher wolkig und nass. Auch am Donnerstag und Freitag, so der DWD, setze sich der Trend aus zeitweisen Regenschauern und Höchsttemperaturen um die 10 Grad fort.