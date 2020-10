Mit dem Freitag starten in Rheinland-Pfalz die Herbstferien. Für fast 4.000 Schüler hält sich die Vorfreude in Grenzen. Sie sitzen wegen der Corona-Pandemie in Quarantäne.

Aktuell sind laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 3.799 rheinland-pfälzische Schüler in Quarantäne. Als infiziert gelten 102 (Stand 08.10.2020). 454 Lehrer sind derzeit in Isolation, zehn sind laut ADD mit dem Coronavirus infiziert.

Gerade im Kreis Neuwied waren die Zahlen der infizierten Schüler gestiegen. Dort wurde deswegen verfügt, dass an allen Schulen während des Unterrichts Masken getragen werden müssen. Ein Eilantrag gegen die Maskenpflicht vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht wurde aufgrund weiterhin steigender Zahlen abgelehnt.

Auch in Mainz sind die Zahlen der infizierten Schüler gestiegen. Immer wieder melden Schulen vereinzelte Fälle. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) setzte die Corona-Ampel am Freitag auf Orange.

Drei Schulen im Land geschlossen

Bei 52 Schulen im Land liegt coronabedingt eine Teilschließung vor. Die Realschule Plus in Rheinbrohl (Kreis Neuwied) und die Realschule Plus in Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) sind zur Zeit komplett geschlossen. Die Schüler werden online unterrichtet.

An der Crucenia Realschule Plus in Bad Kreuznach mussten 200 Schüler und 40 Lehrer in die Corona-Quarantäne - 650 Schüler mussten bis zum Ferienstart von zuhause unterrichtet werden.

Selbst das "Worst-Case-Szenario" stand schon auf dem Lehrplan: An der Mainzer Gustav-Stresemann-Wirtschaftsschule wurde bereits für den Lockdown geprobt.

In Rheinland-Pfalz gibt es rund 521.000 Schüler, 41.000 Lehrkräfte und 16.000 Schulen.

Schulen sollen mit Stoßlüften Infektionen verhindern

Mit regelmäßigem Stoßlüften wollen die rheinland-pfälzischen Schulen Corona-Infektionen im Unterricht verhindern. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) einigte sich mit Experten, dass Lüften das A und O sei.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW) hatte Entlüftungsanlagen für Schulen gefordert und dem Land vorgeworfen, diese nicht einbauen zu wollen, weil sie zu teuer seien.

Extra Lüftungstechnik im Klassenraum brauche es nur da, wo nicht gelüftet werden könne oder wo die Fenster sich nicht öffnen ließen. Heißt es aus dem Bildungsministerium. Für diese Räume sieht der Hygieneplan des Landes vor, dass sie für den Unterricht nicht genutzt werden dürfen.

124 Neuinfektionen am Samstag