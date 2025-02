Tausende Euro Falschgeld in Bad Kreuznach gefunden

Die Polizei hat mehrere Wohnungen in Bad Kreuznach und Köln durchsucht und dabei etwa 20.000 Euro Falschgeld gefunden. Die Ermittler kamen den sechs Tatverdächtigen auf die Spur, weil sie vergangenes Jahr mit Falschgeld bezahlt haben sollen.

Insgesamt sechs Männer sind laut Polizei tatverdächtig, weil sie in Tankstellen, Geschäften und Discos in Bad Kreuznach mit Falschgeld bezahlt haben sollen. In manchen Fällen blieb es auch nur beim Versuch. Täuschend echt aussehende 50 und 100 Euro Scheine sollen sie dabei benutzt haben. Unter anderem durch Überwachungsvideos ist die Polizei den Männern auf die Spur gekommen. Anfang dieser Woche sind dann ihre Wohnungen und Autos durchsucht worden. Die Polizei hat dabei nach eigenen Angaben in zwei Wohnungen etwa 20.000 Euro Falschgeld gefunden und die Handys der Männer sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt weiter in dem Fall. Solange müssen die Männer erst einmal nicht ins Gefängnis.