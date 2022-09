Tausende Teilnehmer in RLP bei weltweitem Klimastreik

In Rheinland-Pfalz beteiligen sich am Freitag tausende Menschen bei einem weltweiten "Klimastreik" von Fridays for Future. Die Klimaschutzbewegung hatte unter anderem in Koblenz, Trier und Mainz zu Demonstrationen aufgerufen. Das Motto der Proteste: #PeopleNotProfit ("Menschen statt Profit").