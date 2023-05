per Mail teilen

Die vergangenen Sommer waren so trocken, dass der Rhein zeitweise nur noch wenig Wasser führte. Güterschiffe konnten nur mit halber Ladung fahren. Seither wird über eine Rheinvertiefung diskutiert, bei der BASF will man darauf nicht warten. Der Chemiekonzern hat heute einen neuartigen Tanker in Betrieb genommen. Ein Schiff, das auch bei extrem niedrigen Pegelständen noch mit jeder Menge Ladung fahren kann.