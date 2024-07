Tatverdächtiger im mutmaßlichen Kindesmissbrauchsfall Speicher in U-Haft

Der festgenommene Tatverdächtige im mutmaßlichen Kindesmissbrauchsfall in Speicher in der Eifel ist in Untersuchungshaft. Laut Polizeipräsidium Trier und Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Trier diese nach Vorführung des Verdächtigen angeordnet.